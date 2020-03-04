新冠肺炎聰明多變 巴西病毒突變與武漢樣毒多不同

中國武漢起始點新冠肺炎的疫情已在全球蔓延，巴西也在上月26日出現首例確診。當地科學家與英國科學家合作，緊急針對這名61歲的巴西患者進行“冠狀病毒基因定序”，結果發現患者體內的新冠病毒與武漢公布的病毒基因相比，有3處不同，這表示病毒在傳播的過程中已出現變異。

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據聯合新聞網今天報道說，研究團隊指新冠病毒已突變，巴西患者病毒基因與武漢樣本多處不同。

一份標題為《First report of COVID-19 in South America》（南美洲首份新型冠狀病毒報告）的論文之中，分析巴西的首例確診患者，來自聖保羅市的一名61歲男性患者。他上月9日至21日曾前往意大利旅遊，並在返回巴西後出現發燒跟呼吸道不適等癥狀。

該報道稱，研究團隊從他的鼻咽中採取病毒基因，分析後報告指出，初步的遺傳分析表明，這株巴西“Brazil / SPBR1 / 2020”病毒的基因組，與中國公布的“Hu-1參考菌株”有3處不同，代表病毒在傳播的過程中已經開始突變。據研究團隊表示，目前意大利只公布一個病毒基因組序列，來自一位東亞地區的女遊客，屬於“境外移入病毒”。但隨着確診病例越來越多，有必要針對意大利本土病例重新進行病毒分析。

報道說，研究團隊強調，將這份資料公開，希望各國能共用研究成果，避免病毒在大家不清楚其已變異的情況下傳播，引發更多不確定的突變。該報告指出，這株巴西病毒的基因組，與中國公布的有3處不同。

消息沒有關於病毒變化後數種不同的細節。