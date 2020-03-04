新冠肺炎 世衛組織低調上調了死亡率

世界衛生組織(WHO)總幹事譚德賽周二表示，在確診的新冠病毒感染病例中，約3.4%的人死亡，遠遠高於季節性流感不到1%的致死率。世衛組織總幹事說，但這種新型冠狀病毒是可以控制的。

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據路透社報道說，世衛組織總幹事譚德塞稱，新冠病毒致死率遠高於流感，但該病毒是可控的。世界衛生組織(WHO)總幹事譚德賽周二表示，在確診的新冠病毒感染病例中，約3.4%的人死亡，遠遠高於季節性流感不到1%的致死率，但這種新型冠狀病毒是可以控制的。

譚德賽在日內瓦新聞發布會上說:“總之，新冠病毒傳播的效率比流感低，傳播似乎不是由沒有癥狀的人驅動的，它導致的疾病比流感更嚴重，目前還沒有任何疫苗或治療辦法，但它是可以控制的。”

據美國之音引述CNBC報道，世界衛生組織幹事長譚德塞3日表示，全球新冠肺炎致死率是3.4%，高於先前估計的2%，至於季節性流感的致死率則往往不到1%。世衛組織上周曾經表示，新冠肺炎依據醫療保健系統的質量，死亡率從0.7%到4%，爆發初期專家則預估大約是2.3%。

世衛組織緊急事件規畫執行主任瑞恩(Mike Ryan)表示，新冠肺炎沒有疫苗及治療藥物，不完全了解傳播途徑和死亡率，但是與流感不同，目前各國都在努力抗疫，已經明顯看到疫情受到抑制。