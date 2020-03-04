新冠肺炎 印尼 2.4億人口僅2宗確診 專家質疑

發跡於中國武漢的新型冠狀病毒延燒全球，周一印尼出現首宗確診，為2名印尼公民，印尼政府表示，現在每天都可以檢驗1000份樣本，自中國爆發疫情以來，印尼採樣的樣本總數量也公諸於世，令當地醫界專業人士一直搖頭。

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據光華網今天報道說，新冠肺炎2.4億人口僅2宗確診，印尼防疫專家也搖頭。擁有2億4000萬人口的印尼，目前新冠肺炎確診病例為2宗。

該報道說，根據《科學》期刊消息，周一印尼報告該國出現首宗及第2宗新冠肺炎病例，總統佐科威宣布，患者分別是31歲和64歲的婦女，也強調“從一開始，我們就嚴格遵守世界衛生組織對於新冠肺炎問題發布的處理準則。”

到目前為止，印尼所有的新型冠狀病毒測試，都在衛生部的國家衛生研究與發展研究所中進行，衛生部疾控預防局發言人艾哈邁德尤里安托說：“實驗室每天可以處理1000個樣品。自疫情爆發以來，研究所僅對333人進行了檢查。”

印尼人口總數逾2億4000萬人，幹細胞與癌症研究所專家艾哈邁德烏托莫說：“從統計學而言，不可能只有2宗確診”。他直言印尼衛生部的測試標準不準確也不透明，為印尼這個巨大的群島埋下延誤根源。

該報道稱，印尼艾克曼分子生物學研究所發言人阿敏索耶班德里歐說，在1月中旬就已向印尼研究部表達願意協助它們預防新冠肺炎，該研究所設有新興病毒研究小組，研究過人類的冠狀病毒，並配備生物安全3級實驗室和先進的測序設備，卻被印尼官方冷落，至今仍無接受提議。