英國或最多會有50萬人死於新冠病毒肺炎

據英國報紙《i》透露，英國政府昨天宣布的抗疫作戰計畫是根據疫情出現最壞的情況下制定的。英國政府估計，英國最多會有50萬人死於新冠病毒肺炎，但相信真正死亡人數將遠低於這一數字。

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據李文讀報3月4日報道說，英國政府宣布抗疫作戰計畫。對此《每日郵報》報道說，英國政府昨天披露了抗擊新冠病毒肺炎疫情的“作戰計畫”。首相約翰遜警告說，為了防止疫情的傳播，英國公眾在未來三個月內可能要被迫暫停社交生活，其中包括出外吃飯、到酒吧喝酒、出外購物和觀看演出等。此外，到訪英國的外國人一旦發現有疑似癥狀的話，將會被要求進行新冠病毒肺炎測試，並在通過後才獲准入境。而軍隊也會處於戒備狀態，以應對可能出現的緊急情況。

而《泰晤士報》報道，英國國民保健服務（NHS）屬下的醫院已被告知，應盡量通過視頻為病人看病，以便騰出更多病床用來安置新冠病毒肺炎病人。報道還引述首相約翰遜昨天宣布抗疫作戰計畫時承諾，英國一定能戰勝新冠病毒疫情，而且會在準備充足的情況下戰勝疫情。針對一些英國公眾開始囤積日用食品和清潔用品的情況，報道引述英國政府首席科學顧問強調說，公眾完全沒有理由進行恐慌性的搶購行動。

英國《衛報》則報道說，根據政府昨天宣布的抗疫作戰計畫，一旦有許多警員因為感染新冠病毒疫情而病倒的話，警方將暫停調查一些謀殺案，而999緊急電話熱線的回應時間也會延長。此外，如果公立醫院醫護人員也受到疫情影響的話，一些非緊急的醫療服務將會推遲，並且會臨時徵召退休醫護人員協助提供醫療服務。英格蘭地區的國民保健服務部門昨天也下令屬下醫院，要對所有重症病房內的病人進行新冠病毒肺炎測試，以防止一些病人在不知情的情況下感染了病毒。

根據《i》指出，英國政府昨天宣布的抗疫作戰計畫是根據疫情出現最壞的情況下制定的。英國政府估計，英國最多會有50萬人死於新冠病毒肺炎，但相信真正死亡人數將遠低於這一數字。而昨天英國新增確診病例為12人，使累計確診病例總數增至51人。而英國衛生專家對公眾的建議就是，勤洗手、使用紙巾和避免看家庭醫生，但並沒有建議公眾戴口罩以防止病毒的傳播。

據《獨立報》電子版引述英國政府警告說，在最壞的情況下，英國可能有相等於600萬人的五分之一勞動力，因為感染到新冠病毒肺炎而告病假。英國國民保健服務（NHS）也宣布，把新冠病毒肺炎列為“全國性事件”，並下令屬下醫院要為如何處理大量湧入的病人做好準備。

《每日電訊報》也引述英國政府警告說，在新冠病毒肺炎疫情最嚴重的情況下，可能會有20%的勞動力因為感染病毒而告病假。報道還引述世界衛生組織表示，在全球範圍內，新冠病毒肺炎的死亡率達到3.4%，遠高於季節性流感的死亡率。不過，英國政府官員預測，新冠病毒肺炎在英國的死亡率大約為1%左右。

據李文讀報引述《都市報》在頭版刊登照片報道，為了避免感染新冠病毒肺炎，今年93歲高齡的英女王昨天也前所未見地戴上白色長手套，為授勳人士在胸前佩戴王室勳章。該報還在頭版專門刊登了去年11月舉行的另一次授勳儀式的照片，顯示當時女王在為授勳人士佩戴勳章的時候並沒有戴手套。