新冠肺炎 又有豪華游輪遭遇疫情被迫海上漂流

地中海郵輪公司旗下“歌劇號”郵輪（MSC Opera）上，一名奧地利籍乘客下船後被確診感染新冠肺炎。船上2000多名乘客被要求暫時留在船上等待指示，消息說郵輪將在希臘科孚島(Corfu)靠岸暫時隔離。而公主郵輪的“至尊公主號”（Grand Princess）因船上疫情取消原定航程，直返舊金山，但加州州長紐森（Gavin Newsom）已下令不準靠岸，直到船上數千名成員檢測完畢。

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據光華網今天報道說，因新冠肺炎，希臘“歌劇號”郵輪爆新冠疫情，2000多名乘客船上隔離。

據報道，地中海郵輪公司旗下“歌劇號”郵輪（MSC Opera）上，一名奧地利籍乘客下船後被確診感染新冠肺炎。船上2000多名乘客被要求暫時留在船上等待指示，郵輪將在希臘科孚島(Corfu)靠岸暫時隔離。

該公司表示，奧地利衛生官員當地時間周三(4日)通知，一名奧地利公民被確診新冠肺炎。 而他曾乘搭這艘郵輪出遊。所有2000多名乘客都被告知留在船上，有遊客在短途旅行中也被緊急召回。

報道稱，今年2月時，這名奧地利旅客在該郵輪的中東／地中海兩周旅程中，一直都在船上。2月28日早上他在意大利熱那亞下船，並返回奧地利。直到他下船後，癥狀才開始顯現，後來他被證實對致命的冠狀病毒呈陽性反應。公司發言人稱，已向希臘提交郵輪的全部醫療記錄，以及上述奧地利乘客的醫療和旅行記錄，並已要求所有乘客留在船上，作為預防措施，等待指示，暫時仍不需要採取額外的衛生措施。

該艘郵輪未來仍將按計畫航行。目前沒有任何乘客或船員報告有類似流感癥狀。據悉，這艘郵輪可搭載3300多名乘客和船員。

光華網消息說，至尊公主號（Grand Princess）因乘客確診，被拒靠岸。

由於美國加州首例新冠肺炎不治患者，曾於2月搭乘公主郵輪的“至尊公主號”（Grand Princess），以及第2名確診乘客也出現，有關郵輪取消航程，直返舊金山，但加州州長紐森（Gavin Newsom）已下令不準靠岸，直到船上數千名成員檢測完畢。

消息說，“至尊公主號”取消墨西哥航程，直返舊金山，要求現在正在郵輪上的乘客都留在自己的艙房直到醫護人員准許離開；目前傳出船上已有人員出現癥狀，加州州長紐森下令郵輪不準靠岸，紐森表示船上2500名乘客有一半是加州人，他們正與美國疾病管制與預防中心（CDC）緊密合作，聯繫船上所有人。