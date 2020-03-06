新冠肺炎攻陷北約司令部

北大西洋公約組織（NATO）透露，NATO在比利時的軍事總部通報了3起武漢肺炎確診病例，病患是一名平民僱員及其兩名家屬。感染者與意大利疫情有關。

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據中央社今天報道說，新冠肺炎疫情發燒，北約總部確診3起。NATO在比利時的軍事總部的這名染病僱員日前曾赴歐洲疫情嚴重的意大利。

新冠肺炎在全球奪走超過3000條人命，大部分死亡案例在中國境內。

但據北約說，這名僱員和家屬從意大利回來後，並未造訪位於比利時南部蒙斯（Mons）的歐洲盟軍最高指揮部（SHAPE）。北約在聲明中表示：「在範圍廣闊的歐洲盟軍最高指揮部社區中，出現3起武漢肺炎確診病例。」

聲明中說：「確診病例是國外旅行後『進口』到比利時，病患回國後並沒有進入歐洲盟軍最高指揮部。」

在醫院檢查後，3名病患已經回家隔離，據說他們的病情並不嚴重。

歐洲盟軍最高指揮部是北約軍事指揮官美國上將沃特斯（Tod Wolters）辦公所在地，歐洲盟軍最高指揮部整個「社區」約有5000人，包括軍職人員、平民僱員及家屬。

該報道說，為了預防新冠肺炎，歐洲盟軍最高指揮部官員旅行受到限制，有些會議改為電話或視訊會議舉行，不必親身與會。