不是駭人聽聞?美國醫界評估：全美將有9600萬人確診 48萬人死亡

2019新型冠狀病毒引發的肺炎（COVID-19，簡稱武漢肺炎）疫情引起全球憂慮，大國美國是否爆發更大規模傳染，也是下一波全球防疫的重點。上報今天引述《商業內幕》（Business Insider）7日消息，代表美國上千家醫療院所的美國醫院協會（American Hospital Association, AHA），2月26日曾召集醫界專家，召開網絡研討會，其中有專家在會中表示，美國預計會出現多達9600萬個確診病例、480萬人需住院治療，且有48萬人因此喪命。

廣告 繼續瀏覽後續

據上報今天報道說，新冠肺炎，美國醫界評估報告：全美將有9600萬人確診、48萬人死亡。截至台灣時間7日下午14時，全美共有324例確診病患，檢測結果出現新冠病毒陽性反應。

該消息說，2019新型冠狀病毒引發的肺炎（COVID-19，簡稱武漢肺炎）疫情引起全球憂慮，大國美國是否爆發更大規模傳染，也是下一波全球防疫的重點。據《商業內幕》取得研討會中的簡報文件，一張標題為“醫療照護領袖須知何事：準備迎戰2019新型冠狀病毒”（What healthcare leaders need to know: Preparing for the COVID-19），由內布拉斯加大學醫學中心（University of Nebraska Medical Center）教授勞勒爾（James Lawler）分析得出以上數據。

勞勒爾在簡報中指出，這次新冠肺炎疫情規模是流感嚴重時期的10倍之多，醫院應該對此衝擊有所準備。內布拉斯加醫療中心（ Nebraska Medicine）發言人說，這是該教授依照目前可得的數據所做的解讀結果。但是隨着更多資訊釋出，相關預報也可能出現改變。

該報道指出，勞勒爾不是唯一一位評估疫情會出現大規模感染的專家。美國哈佛大學流行病學教授利普西奇（Marc Lipsitch）日前也表示，在接下來的一年內，全球約有40%至70%人口感染新冠病毒。利普西奇認為，這並不代表所有人感染者都出現嚴重癥狀，很可能大部分患者為輕症，甚至無癥狀，致死程度則類似於流感。

該報道說，截止3月7日全美共有324例確診病患，14人死亡。目前美國疫情最嚴重的地區分別是華盛頓州、加州和紐約州，全美死亡病例皆集中在這3州。