新冠肺炎 全球病例超過10萬

新冠肺炎正在加速在全球蔓延，多國拉響了疫情大流行警報。紐約時報今天根據各國官方統計，指冠狀病毒已經侵襲到全球至少83個國家，導致超過10.17萬人患病，超過3400人死亡。病毒蔓延速度驚人，歐洲全線拉響警報。周五，歐洲感染人數攀升至7300人，三天內翻了一倍多。

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據紐約時報今天報道說，新冠疫情，湖北除武漢外無新增；全球病例超過10萬。

據中國衛健委通報，截至3月6日24時，中國大陸報告新增確診病例99例，其中湖北74例，境外輸入病例24例；新增死亡病例28例，全部來自湖北；新增疑似病例99例。目前累計報告確診病例80651例，累計死亡病例3070例。值得關注的是，在湖北省，武漢以外地區連續兩天未報告新增病例，而在2月初，該省武漢以外城市一天之內報告的新病例曾多達1400例。數字的下降反映了中國政府為遏制該病蔓延做出的全面努力。周四，一名負責控制疫情的中央指導組成員對《人民日報》表示，根據數據，他預計武漢將在本月晚些時候實現新增病例“基本清零”。

與此同時，根據各國官方統計，冠狀病毒已經侵襲到全球至少83個國家，導致超過10.17萬人患病，超過3400人死亡。你可以通過這幅動態地圖追蹤病毒在全世界的傳播。

美國確診病例超300，華盛頓州和加州成“重災區”。截至周五，全美共有20個州總計報告了301例冠狀病毒感染病例和15例死亡病例，西海岸首當其衝。此外，被困加州外海的“至尊公主號”郵輪上有21人病毒檢測呈陽性。

該報道說，病毒蔓延速度驚人，歐洲全線拉響警報。周五，歐洲感染人數攀升至7300人，三天內翻了一倍多。

法國、英國、西班牙、荷蘭、意大利和其他國家的病例都出現了單日最大增幅。目前有30多個歐洲國家出現了確診病例，其中10個國家至少每國有100名患者被感染。

在亞洲以外疫情最嚴重的意大利，周五的確診病例升至4600多例，其中197人死亡，較前一天增加了近800例確診、49例死亡。

法國議會一名議員的病毒檢測呈陽性。英國醫生警告說，英國已經不堪重負的醫療系統可能難以應對疫情，該國已出現第二例死亡。德國、法國和西班牙是歐洲疫情第二嚴峻的梯隊，這幾個國家報告的病例總數超過1700例。在瑞士，確診病例增加了一倍，超過200例。

據紐約時報說，俄羅斯採取激進措施預防疫情：莫斯科市政府本周宣布了一系列嚴格的全面預防措施，宣布首都進入“高度戒備狀態”，並要求近期到訪中國、意大利、韓國、美國等國的居民向當局彙報並進行自我隔離。但根據官方數字，俄羅斯全國只有10例確診病例（莫斯科五例），實施如此嚴格的管制引發了更多猜測和疑慮。