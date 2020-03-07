美國親以年會2人確診新冠肺炎 彭斯彭佩奧等與會緊急排查

美國親以色列遊說團體「美以公共事務委員會」日前舉行年會，昨天傳出兩名參加年度會議者被驗出新型冠狀病毒呈陽性。有數名高階官員及數十名國會議員出席這場會議，包括彭斯（Mike Pence）、蓬佩奧（Mike Pompeo）、聯邦參議院多數黨共和黨領袖米奇·麥康奈爾（Mitch McConnell），以及剛退出民主黨總統候選人提名初選的億萬富翁彭博（Michael Bloomberg）。美國防疫當局開始排查染疫危險，稱並未發現與會者有立即風險。

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據法新社消息，美國一項支持以色列團體年會會議傳2人染新冠肺炎，報副總統及國務卿也出席。

根據在美頗具影響力的親以色列遊說團體「美以公共事務委員會」昨天稍晚表示，兩名參加年度會議者被驗出新型冠狀病毒呈陽性。出席會議者還有副總統彭斯、國務卿蓬佩奧等政要。

美以公共事務委員會（AIPAC）在寄給出席人士、與談人及國會辦公室的電子郵件中表示，這兩名患者從紐約出發前往華盛頓，參加這場於3月1日到3日舉行的會議。美以公共事務委員會在推特發文：「我們證實，至少兩名來自紐約、出席政策會議的人經檢測呈2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）陽性。」

據美國官員宣布，至昨天截止，紐約州有22起新增確診，大部分集中在紐約市北方的韋斯切斯特郡（Westchester County），紐約州累計44起確診病例。美以公共事務委員會說：「我們持續與韋斯切斯特郡衛生局，以及和紐約衛生局協作的華盛頓哥倫比亞特區（D.C.）衛生廳，還有國家衛生機關等保持聯繫。」

美以公共事務委員會今晚傳來一份華盛頓衛生當局的聲明，內容表示，並未發現與會者有立即風險

該消息說，有數名高階官員及數十名國會議員出席這場會議，包括彭斯、蓬佩奧、聯邦參議院多數黨共和黨領袖米奇·麥康奈爾，以及剛退出民主黨總統候選人提名初選的億萬富翁彭博。

彭斯正是美國的防疫總指揮。

該報道說，美國國內各派系的國會議員每年都熱烈參與美以公共事務委員會會議，向以色列表達支持。