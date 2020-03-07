英國稱已出現新冠疫情大爆發

據英國《太陽報》今天稱，英國政府首席科學顧問瓦蘭斯爵士昨天承認，新冠病毒肺炎疫情已開始在英國爆發，而且已經出現人與人之間傳播的情況。報道透露，昨天英國新增加了48起確診病例，使累計確診病例總數升至164人，而且有第二名確診病人死亡，死者是一名88歲男性。報道稱，他初步測試結果呈陽性，而有關官員正在等第二次測試結果的確認。

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據李文讀報今天引述報刊報道，指英國已出現新冠疫情大爆發。

《獨立報》電子版報道，全球新冠病毒肺炎確診病例至今已超過10萬人，其中英國經歷了自疫情出現以來，單日新增確診病例最多的一天，並使累計確診病例總數超過了160人。另外，報道還引述英國衛生大臣漢考克證實，英國第二名新冠病毒肺炎確診病人死亡。他還宣布，英國政府將額外撥出4600萬英鎊的預算，用來研發治療新冠病毒肺炎的疫苗，並希望在一年內可以投入使用。與此同時，臉書英國分公司有員工確診感染新冠病毒肺炎，因此被迫暫時關閉了該公司在倫敦的辦事處。至於意大利仍是受疫情影響最嚴重的歐洲國家，目前死亡率已經接近200人。

而《每日郵報》報道，英國昨天新增新冠病毒肺炎確診病例為48人，使累計確診病例總數升至164人。由於確診病例數字急劇增加，英國衛生官員建議數以百萬計的上班一族向僱主提出要求，一旦疫情進一步惡化，可否准許他們在家工作，以便降低感染病毒的風險。報道也透露，英國第二名已確診新冠病毒肺炎的死者是一名80多歲的男性，本身就體弱多病。

據《每日電訊報》報道，英國政府將會在下周宣布，英國已經到了不可能控制新冠病毒肺炎疫情蔓延的地步了，因此會勸喻年老人士盡量留在家中不要出門，同時大家應在實施新的限制社交接觸政策推出之前，現在就去探訪老人。報道指出，英國政府官員擔心，英國接下來的疫情發展會和歐洲其他國家一樣。法國總統馬克龍昨天呼籲大家盡量不要去探訪年老人士，以減少傳播新冠病毒肺炎的風險。法國至今的確診病例已達到613人，其中九人死亡。

李文讀報指《衛報》則報道，受到新冠病毒肺炎疫情的影響，在英國大學正面臨學費收入大減的危機。報道引述英國大學消息人士透露，許多來自中國以及其它受疫情影響較嚴重的國家及地區的已獲錄取的新生，紛紛要求校方取消學位或者允許推遲至明年1月才入學。此外，報考英國大學所需的英語程度資格考試-雅思（IELTS）考試，已經暫時取消了在中國舉行的所有考試。還有一些正在英國大學就讀的中國及國際留學生，不滿英國政府至今對新冠病毒肺炎的應對行動，因此要求休學或退還學費，甚至已經暫停學業而返國。