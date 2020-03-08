新冠肺炎威脅 教皇今不再廣場與萬眾互動 教廷圖書館視頻共念三鍾經

羅馬天主教教皇方濟各決定，鑒於意大利2019年冠狀病毒疾病疫情升溫，今天透過網路直播的方式主持主日三鍾經。梵蒂岡也受到新冠肺炎威脅，教廷醫務室報告一名患者確診新冠肺炎。法新社報告，一名梵蒂岡職員6日確診罹患新冠肺炎。

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據法新社報道說，新冠肺炎疫情來襲，教宗運用科技避免人潮聚集。

該報道稱，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）決定，鑒於意大利2019年冠狀病毒疾病疫情升溫，他將於8日透過網路直播的方式主持主日三鍾經。83歲的方濟各打破數世紀以來的傳統，運用科技以免信徒湧進聖伯多祿廣場（Saint Peter's Square）聆聽三鍾經（Angelus Prayer）。

據教廷昨天稍晚發布公告表示：「教宗3月8日的三鍾經祈禱活動，將於宗座大樓圖書館舉行」，而非在宗座大樓書房窗口帶領廣場上的信眾。公告表示：「3月11日的例行周三接見活動也將以同樣的方法進行。」

該報道說，一名梵蒂岡職員6日確診罹患新冠肺炎，是這個意大利羅馬西北角高地內陸城邦國家的首起病例。

意大利是歐洲武漢肺炎疫情最嚴重的國家，截至今天有233人死亡，5883起確診病例，大多集中在義國北部。

意大利新冠肺炎死亡率相對高，達3.96%，這可能與當地人口相對高齡化有關。

意大利新冠肺炎死亡病例多為8、90歲長者；相較之下，亞洲的韓國病例雖然比較多，死亡率卻只有0.68%。