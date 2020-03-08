新冠肺炎繼續爆炸 意大利北部封城 總理莊嚴簽字入史冊 全國緊急狀態否待觀察

意大利北部新冠肺炎疫情惡化，總理孔蒂今天凌晨表示，國家正面臨緊急狀態，他已簽署緊急法令，從今天開始封鎖金融中心米蘭和觀光勝地威尼斯等地，實施隔離措施至少到4月3日。

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據法新社今天報道說，意大利總理簽法令封14城抗疫，影響約1600萬人。

意大利北部武漢肺炎疫情惡化，總理孔蒂今天凌晨表示，國家正面臨緊急狀態，他已簽署緊急法令，從今天開始封鎖金融中心米蘭和觀光勝地威尼斯等地，實施隔離措施至少到4月3日。

孔蒂（Giuseppe Conte）簽署緊急法令，封鎖米蘭與若干扮演意大利經濟火車頭角色的工業區，嚴格管制嚴重疫區的人員進出，在中國以外地區執行最雷厲風行的抗疫措施。

根據這項法令，人們不得隨意出入全國最富裕的倫巴底大區（Lombardy）和另外4區的14省，封城範圍涵蓋帕瑪（Parma）與里米尼（Rimini）等城市所在的區域，約1600萬人受影響。

孔蒂在凌晨2時召開記者會，宣布這項法令。他表示：「我們正面臨緊急狀態，國家緊急狀態。」

根據這項法令，葬禮與文化活動都在禁止之列，並且規定人與人之間須保持一公尺以上的距離，包括在運動會、酒吧與超市等場合。

新冠肺炎肆虐全球，意大利成了歐洲和亞洲以外地區疫情最嚴重的國家，疫情持續擴散不僅重創這個歐陸最脆弱的經濟體之一，學校也紛紛宣布停課。

根據意大利當局與世界衛生組織（WHO）統計，意大利武漢肺炎確診病例在一周之內翻了一倍以上，由4日的約2500起增至7日的5800多例；死亡病例則由36起增至233起。

意大利執政聯盟之一的民主黨秘書長靜格雷迪（Nicola Zingaretti）宣布自己也掛病號，他在臉書上傳一段居家影片說：「噢，我也中獎了。」他表示將遵循當局的所有規定。意大利當局要求所有感染武漢肺炎的患者自我隔離。

為遏止新冠肺炎疫情擴大，意大利政府今天宣布將隔離金融重鎮米蘭（Milan）及觀光勝地威尼斯（Venice）周遭逾1000萬名居民，期限到4月3日止。

據意大利「晚郵報」（Corriere Della Sera）和其他媒體今天公布政府法令草案，內容說明4月3日前，民眾進出隔離名單上的地區將遭到嚴格限制。

目前相關報導和法令草案都未說明隔離措施開始生效的確切時間；「晚郵報」指出這項法令「即將生效」，違反隔離措施者可能遭到關押。

意大利過去2周感染人數高達5883人，233人病故，政府正處於全球對抗武漢肺炎戰役最前線。

病毒目前擴散到意大利全境20個大區，死亡首例出現在醫療資源較不完備的義南地區。

米蘭為意大利金融重鎮，人口近140萬，所屬的倫巴底大區（Lombardy）全區居民為1000萬，是意大利最富有的大區之一。

意大利總理孔蒂漏液簽署緊急法令，封鎖米蘭與若干扮演意大利經濟火車頭角色的工業區，嚴格管制嚴重疫區的人員進出，在中國以外地區執行最雷厲風行的抗疫措施。