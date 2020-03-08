新冠肺炎股市災重 股民失血9萬億美元

因越來越多跡象顯示新冠肺炎 (COVID-19) 的爆發可能導致嚴重的經濟衰退，全球股市周五 (6 日) 再次暴跌，跟進華爾街的低迷，並重蹈上周的血洗過程。美國銀行指全球股民失血9萬億美元。明天股市開盤如何，全球關注。

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據雅虎經濟引述消息報道，股民大失血，疫情使全球股市流失9兆美元市值。

該報道引述鉅亨網消息， 美國銀行在研究報告中指出，在 9 個交易日之內，全球股市已蒸發掉約 9 兆美元市值。亞洲主要股市周五繼續下跌，日經 225 收盤下跌 2.7%，韓國 Kospi 指數下跌 2.2%，香港恆生指數下跌 2.3%，中國上證綜合指數下跌 1.2%。在歐洲，倫敦 FTSE 100 指數下跌 3.62%，德國 DAX 指數下跌 3.37%，法國 CAC 40 指數下跌 4.14%。隨着亞股和歐股周五下跌，美股也收跌。道瓊指數最後下跌 256.5 點或 0.98%。史坦普 500 指數和那斯達克綜合指數均下跌超過 1.7%。

報道稱，過去幾天的股市動蕩表明投資人對疫情有多緊張。現在，全球確診病例逾 10 萬例，死亡逾 3400 例。韓國、意大利、日本和伊朗已成為疫情擴散最劇國家，為中國大陸以外確診病例主要增加地區。在美國和英國，感染率繼續攀升。

AxiCorp 首席市場策略師 Stephen Innes 在研究報告中寫道：“市場已將疫情從暫時性的中國疲軟定價轉變為更加持久的全球事件，這將使全球 GDP 成長大幅消散。”

標準普爾全球評級 (S&P Global Ratings) 周五調降了亞太地區的經濟前景，宣稱新冠病毒可能使家庭、企業和政府收入減少 2110 億美元，並將該地區的全年經濟成長率預測由之前的 4.8% 調降至 4%。標普評級經濟學家寫道：“由於第 1 季中國經濟受到的打擊更大，中國以外的病毒傳播以及金融狀況趨緊，我們的 U 形復蘇展望已被延後到 2020 年底。”否決了某些經濟學家上月預期的快速 V 型復蘇。該評級機構還預測，中國經濟可能僅會成長 4.8%，並表示，如果隨着人們重返工作崗位導致感染率激增以及政府重新提出活動限制，經濟增速可能會進一步下滑。

報道稱，他們說，日益嚴重的全球疫情將給日本和韓國的國內供需帶來衝擊，並補充說，這也將導致美國和歐洲的需求減弱。