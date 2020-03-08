新冠肺炎衝擊世界才開始 英國未雨綢繆防搶購潮

英國《星期日電訊報》報道，由於英國開始出現恐慌性搶購的情況，多個超市集團開始對顧客實施限購食品措施。其中特易購（Tesco）限制每位顧客購買焗豆、意式麵食及鮮牛奶的數量，以確保有足夠的供應。與此同時，昨天英國新冠病毒肺炎確診病例為46人，而確診病例總數已增至209人。據李文讀報說，該報道還引述衛生專家警告說，英國確診病例數字有可能每天都會翻倍增長。

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據資深媒體人李文讀報今天報道，3月8日英國超市實施限購防搶購潮。英國《星期日電訊報》報道，由於英國開始出現恐慌性搶購的情況，多個超市集團開始對顧客實施限購食品措施。

此外，該報還在頭版引述新任財政大臣蘇納克接受該報專訪時表示，他會在下周公布的政府財政預算案中，採取針對性的措施應對新冠病毒肺炎疫情對經濟造成的影響，其中包括允許企業延遲付稅等。

《星期日泰晤士報》則稱，英國政府官員開始為多達10萬人可能死於新冠病毒肺炎做準備。報道還引述消息人士指出，英國政府之前曾預測的最糟情況是，大約80%的人口感染新冠病毒肺炎，多達50萬人死亡，但新的預測數字則將降低至10萬人。報道還透露，英國首相約翰遜明天將再次主持俗稱“眼鏡蛇（Cobra）會議”的國家安全危機緊急委員會會議，預計衛生專家屆時會建議英國政府採取“拖延”疫情發展的第二階段行動，其中包括讓更多的人在家工作，以及減少人群聚集的大型活動。

《觀察家報》也報道，英國政府計畫推出一系列緊急措施抗疫，其中包括通過緊急法案，允許僱員可以更換工作，以便他們可以臨時為國民保健服務（NHS）擔任義務工作。英國法院也可能改為通過視頻連接的方式審理案件。英國數字文化媒體體育部明天也會召集各體育管理機構及媒體機構開會，商討一旦疫情惡化，所有體育賽事將改為閉門作賽的可能性。此外，英國政府也在考慮暫時禁止70歲以上老人參加大型活動。

《獨立報》電子版也在頭版刊登照片報道說，印度的兒童也開始戴上口罩以防感染到新冠病毒肺炎。

《星期日郵報》報道，英國政府也在研究如何保護王室成員避免感染新冠病毒肺炎，而女王已經聲言，不會因為疫情嚴重而影響其履行公務。報道透露，女王明天將率領八名英國王室成員，出席在倫敦西敏寺大教堂舉行的英聯邦日禮拜活動，來自54個英聯邦成員國的代表也將出席這一活動。報道還引述英國王宮消息人士稱，今年93歲高齡的英女王堅持要出席明天的活動，希望以此來顯示英國雖然受到疫情影響，但一切仍然如常進行。

《星期日鏡報》報道，英國一名83歲男子在鑽石公主號郵輪上不幸感染新冠病毒肺炎，日前在日本不治身亡，他的遺體已從日本運回英國。報道引述這名男子的家人形容說，他是一位“真正有愛心的人”。