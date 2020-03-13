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新冠肺炎 歐洲股市驚人反彈

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新冠肺炎疫情恐慌再次襲擊全球股市。亞洲股市周五暴跌，因為籠罩全球金融市場的恐慌加重，甚至連黃金和債券等避險資產也遭到拋售以彌補損失。澳大利亞股市暴跌7.6%，料錄得歷來一周最大跌幅。韓國韓元重貶，韓股Kosdaq指數.KQ11大跌8%，引發交易短暫中斷。美股隔夜經歷1987年黑色星期一以來最大潰跌。但歐洲股市今天卻一枝獨秀，罕見全體反彈，分析受歐洲各國出台緊急措施，不惜一切代價抗疫及保民生與經濟鼓舞。