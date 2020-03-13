新冠肺炎 歐洲股市驚人反彈
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新冠肺炎疫情恐慌再次襲擊全球股市。亞洲股市周五暴跌，因為籠罩全球金融市場的恐慌加重，甚至連黃金和債券等避險資產也遭到拋售以彌補損失。澳大利亞股市暴跌7.6%，料錄得歷來一周最大跌幅。韓國韓元重貶，韓股Kosdaq指數.KQ11大跌8%，引發交易短暫中斷。美股隔夜經歷1987年黑色星期一以來最大潰跌。但歐洲股市今天卻一枝獨秀，罕見全體反彈，分析受歐洲各國出台緊急措施，不惜一切代價抗疫及保民生與經濟鼓舞。
據法新社消息，歐洲股市今天上午全面反彈，威力且強勁，一掃數日以來股市新冠肺炎的陰霾，並與亞洲股市續跌形成反差。
巴黎股市今天早上開盤，40種工業指數大漲 4,7%，倫敦福齊指數4%, 法蘭克福股市上漲2,75% e。意大利股市反彈最為明顯，米蘭股市上漲了4,8%。
不過分析警告，如果投資信心提振，維持周末購買勢頭，反彈將會維持，否則會有曇花一現的悲哀。
歐洲央行，歐盟委員會，以及歐盟各個成員國政府，尤其是法國，推出防疫與提振經濟措施，鼓舞股市與經濟金融。
與此同時亞洲股市繼續下沉。據路透社今天稍早報道，疫情恐慌加劇導致全球股市暴跌，日經指數跌10%
該消息說，亞洲股市周五暴跌，因為籠罩全球金融市場的恐慌加重，甚至連黃金和債券等避險資產也遭到拋售以彌補損失。
日股日經指數.N225暴跌10%，或將創下2008年金融危機以來最大周線跌幅。該指數成分股全部下跌。
MSCI明晟亞太地區(除日本)指數下跌2%，周線大跌12.8%。
澳大利亞股市暴跌7.6%，料錄得歷來一周最大跌幅。韓國韓元重貶，韓股Kosdaq指數.KQ11大跌8%，引發交易短暫中斷。
香港股市恆生指數.HSI跌6.8%，創2008年來最大跌幅。中國股市滬綜指.SSEC下挫4%。
隔夜市場美元買盤暴增後，彙市略見回穩，對系統性風險的擔憂帶動美元需求。美股隔夜經歷1987年黑色星期一以來最大潰跌。