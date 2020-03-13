新冠肺炎 聯合國總部淪陷

新型冠狀病毒肺炎疫情在美國愈趨嚴重，美國當地時間12日，有消息透露菲律賓駐聯合國代表團證實1名女性外交官的武漢肺炎檢測結果呈陽性，這也是聯合國紐約總部的首例。

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據上報今天報道說，新冠肺炎聯合國總部淪陷！美國紐約進入緊急狀態。

該消息引述路透社指，新型冠狀病毒肺炎疫情在美國愈趨嚴重，美國當地時間12日，菲律賓駐聯合國代表團證實1名女性外交官的武漢肺炎檢測結果呈陽性，這也是聯合國紐約總部的首例。據悉，這名菲律賓外交官最後一次前往聯合國總部是在9日，當天停留約半小時，翌日出現類似流感的癥狀，消息傳出後，菲律賓駐聯合國代表團的12人均已進行自行居家隔離。

該報道說，此外，為防止肺炎疫情擴散，美國紐約市長白思豪（Bill de Blasio）於當地時間12日下午4時宣布紐約市進入緊急狀態（state of emergency）。在進入緊急狀態後，紐約市政府將可隨時採取一系列必要措施來防堵疫情，例如宵禁、暫停大眾運輸、禁止上街、限制飲酒等，紐約市民聞訊已急忙排隊搶購冷凍食品、蔬菜水果。

根據白思豪的估計，紐約市的新冠肺炎確診人數本月下旬恐突破1000人，截至台灣時間13日下午1時為止，紐約單日新增的武漢肺炎個案為45人，病例總數已達328人。