英國可能萬人感染新冠肺炎

《獨立報》電子版報道，英國政府官員昨天承認，英國目前可能多達一萬人已經感染了新冠病毒肺炎，並宣布把抗疫行動從第一階段的“遏制”措施改為第二階段的“阻延”措施，意味着將採取更嚴厲的抗疫行動。英國醫療衛生體系的批評，指首相約翰遜沒有及時推出措施，應對來勢兇猛的新冠肺炎疫情。

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據李文讀報3月13日報道，英國承認可能萬人已感染肺炎。《獨立報》電子版報道，英國政府官員昨天承認，英國目前可能多達一萬人已經感染了新冠病毒肺炎，並宣布把抗疫行動從第一階段的“遏制”措施改為第二階段的“阻延”措施，意味着將採取更嚴厲的抗疫行動。但是，英國政府只是下令學校取消一切海外旅行活動，而並沒有關閉學校，而各種體育賽事也仍繼續在球迷入場的情況下舉行，至於出現輕微感染癥狀的人士則只需留在家中自我隔離檢疫七天。

《衛報》引述一些公共衛生專家批評說，雖然英國首相約翰遜昨天形容說，英國新冠病毒肺炎已成為英國幾十年來最嚴重的公共健康危機，但其所宣布採取的措施卻過於寬鬆，而且沒有下令關閉學校，各種體育賽事也繼續如常舉行。報道還指出，英國政府昨天宣布的抗疫措施使英格蘭地區及威爾士地區與鄰近國家和地區形成了鮮明的對比。蘇格蘭首席部長斯特金已下令，從下周起，當地禁止舉行超過500人參加的大型活動，而愛爾蘭和法國也已宣布關閉所有學校。而英國各所大學已開始以網上授課取代課堂授課。此外，英國選舉委員會已建議政府推遲原定今年五月舉行的地方議會和市長選舉，英國與歐盟原定下周在倫敦舉行的貿易談判則已取消。

據《每日鏡報》也質疑英國首相約翰遜昨天宣布的抗疫措施是否足夠。報道還引述前衛生大臣亨特表示，英國政府目前採取的行動過於緩慢，而且許多英國人都對此都感到詫異和擔憂。

而《泰晤士報》則引述英國首相約翰遜辯護說，目前的疫情發展推算模型顯示，即使採取非常嚴厲的措施，對於疫情發展的影響非常微小。他還表示，過早地採取嚴厲措施反而會產生反效果。報道還透露，英國昨天一天內又增加了134例確診病例，使累計確診病例升至596人，而死亡病例也增加兩人至10人。

《每日電訊報》引述英國首相約翰遜昨天警告說，新冠病毒肺炎將會使更多英國家庭失去他們摯愛的親人。報道引述英國政府宣布，從今天開始，任何咳嗽會發燒數小時以上的人士，將需在家中自我隔離檢疫一周。如果家中有一人確診感染新冠病毒肺炎，其他家庭成員就要在家中隔離檢疫兩周。另外，年老人士可能會被要求暫時不要出門三個月，以避免感染新冠病毒肺炎。報道還透露，英國電信（BT）行政總裁詹森已被確診感染了新冠病毒肺炎。

《太陽報》也引述英國政府宣布，任何出現咳嗽癥狀的人士都要停止上班工作，並留在家中自我隔離檢疫一個星期。

《i》也引述英國政府首席科學顧問瓦蘭斯預測說，英國可能要到今年六月份才出現疫情高峰期，意味着年老人士可能要一直留在家中長達三個月之久。此外英國政府還建議任何出現癥狀的人士在家中隔離檢疫期間，也要遠離老年人，並與家人保持兩米以上的距離，而且要單獨睡。

據《每日郵報》也引述英國政府首席科學顧問瓦蘭斯表示，英國的疫情發展看來比意大利滯後四個星期，而意大利目前已有超過一千人死於新冠病毒肺炎，而且疫情仍未有減退的跡象。

據資深媒體人李文撰寫李文讀報引述《金融時報》報道，倫敦金融時報指數昨天暴跌10.9%，而歐洲央行決定暫時維持利率不變之後，歐洲股市也繼續大幅度下挫。至於美國股市昨天也在幾天內再度啟動熔斷機制，標準普爾指數在下午交易時段一度大跌了近8%，而美國聯儲局也緊急向金融體系注資數以萬計美元的資金，希望緩和市場的恐慌情緒。