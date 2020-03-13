西班牙國王伉儷受檢測 疑遭感染威脅 馬克龍感染否也蒙陰

西班牙王室周四發表聲明，指國王費利佩六世及王後萊蒂齊亞基於近日的公眾活動，已按健康部門建議接受檢測。這是因為西班牙新冠肺炎疫情擴散，繼第二副首相伊格萊西亞斯（Pablo Iglesias）的妻子、即社會平等部部長蒙特羅（Irene Montero）後，西班牙政府周四有第二名閣員確診。西班牙國王稍早訪問法國，與法國總統馬克龍在愛麗舍宮相見歡。

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據光華網今天報道說，西班牙再有閣員確診，國王夫婦接受檢測。

西班牙全國錄得3059宗病例，死亡人數達86人。領土政策及公共職能大臣達莉亞斯（Carolina Darias）亦證實確診，多名政府官員於周二（10日）曾參加會議，外界擔心會有愈來愈多政要染病，包括首相桑切斯。

萊蒂齊亞早前曾接見蒙特羅，在後者確診後不久，王室即發聲明指基於國王伉儷的公開活動及政府資訊，二人周四早上按衛生部門的預防建議，進行了病毒檢測，有結果後會公開。同日，費利佩六世取消下午的一場公開活動。

加泰羅尼亞政府周四則宣布，封鎖伊瓜拉達、卡米新鎮、聖馬爾加里塔-德蒙特維及奧德納4個疫情嚴重的市鎮。周四晚上起，上述地區的非必要人員不得進入。據指，約有7萬人受影響。

該報道說，澳大利亞內政部長達頓周五確診新冠肺炎，成為澳洲第一名受感染的部長。