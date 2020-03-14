多國領導人染中病毒 隔離辦公理政多

巴西總統一度甚傳感染新冠肺炎病毒，引發對世界各國領導人威脅遭感染關注。在新冠肺炎延燒全球情勢下，愈來愈多人在家工作，包括加拿大總理特魯多，他因妻子篩檢呈陽性反應而自主隔離，遠距治理國事。各國領導層接連傳出染疫，據報美國總統特朗普也擔憂中鏢。

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據中央社報道說，新冠肺炎連擊全球領導層，在家理政成趨勢。2019冠狀病毒疾病疫情蔓延，全球數十名政府官員因發現被感染或曾接觸患者，不得不採取預防措施，從行政人員到國家元首無一倖免。

據美國有線電視新聞網（CNN）消息，目前尚無跡象顯示特魯多（Justin Trudeau）可能也感染，但他和許多官員一樣暫時遠離工作場所，包括美國重量級國會議員、英國衛生部次長、伊朗衛生副部長、法國文化部長、澳大利亞內政部長及歐洲議會議長等。

全球首個第一家庭出現確診病例是加拿大總理。特魯多的妻子索菲（Sophie Gregoire Trudeau）4日偕同女兒及特魯多的母親瑪格麗特（Margaret Trudeau）在英國倫敦參加慈善活動，返國後出現不適。索菲12日接受2019冠狀病毒篩檢呈陽性反應。這是全球首個第一家庭出現確診病例。

據特魯多在社群媒體證實妻子染疫，還說他會居家隔離14天。他的辦公室昨天表示，杜魯道會透過電話和視訊與其他國家領導人開會，並參與內閣特別會議討論疫情。

該報道說，政治人物高風險，特朗普也擔心中鏢。

忙碌的政治人物向來須與一大堆人開會，很難每次都保持防疫所須的社交距離。更糟糕的是，在危機時期，他們很可能與許多人握手，甚至參訪醫院，使得染病風險升高。政治人物也經常與其他國家官員開會。

親近特朗普的消息人士告訴CNN，特朗普原本不認為自己有感染風險，但他現在告訴周遭的人，他為了曾與感染者接觸而擔憂。

報道說，特朗普7日在佛羅里達州的私人海湖俱樂部（Mar-a-Lago）接待巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）和新聞秘書沃恩加藤（Fabio Wajngarten）一行人，眾人合照時，特朗普就站在沃恩加藤身旁。沃恩加藤後來確診罹患2019冠狀病毒疾病。

部分國際媒體昨天稍早報導，波索納洛接受第一次病毒檢測呈陽性反應，還在等候第2次檢測結果，以確認是否感染。但波索納洛之後透過社群媒體澄清，否認感染病毒。

特朗普今天也在記者連番追問下，終於鬆口，說他很快會接受檢測，“我們正在安排時間”。

此外，9名美國國會議員因曾接觸感染者，正在自主隔離，其中有些人最近接觸過特朗普。

該報道說，現在要關切的人還有特朗普的女兒伊凡卡（Ivanka Trump），擔任總統顧問的她6日曾與澳大利亞內政部長杜登（Peter Dutton）會面。杜登後來驗出病毒陽性反應。

伊朗政府深受衝擊，國會8%感染，兩名副總統遭感染。

伊朗政府受疫情影響尤其嚴重。半官方的法斯通訊社（Fars News Agency）11日報導，伊朗第一副總統賈漢吉瑞（Eshaq Jahangiri），以及文化遺產、手工藝與旅遊部長穆尼桑（Ali Asghar Mounesan），和工業、礦業和貿易部長拉馬尼（Reza Rahmani）3人染病。伊朗學生通訊社（ISNA）稍早報導，曾任伊朗外交部長、現擔任最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）顧問的維拉雅蒂（Ali Akbar Velayati）檢測呈陽性，目前居家隔離。

哈米尼的另一名顧問米爾莫哈瑪迪（Mohammad Mirmohammadi）3月初已因感染武漢肺炎病故，伊朗還有另一名副總統艾伯特卡（Masoumeh Ebtekar）與衛生部副部長哈利奇（Iraj Harirchi）確診。

本月稍早，伊朗官方證實有23名國會議員感染，在擁有290席的國會中約佔8%。

據伊朗官方媒體2月27日說，伊朗前駐教廷大使霍斯羅沙希（Hadi Khosroshahi）因感染武漢肺炎過世。此外，2月21日才當選伊朗國會議員的達斯塔克（Mohammad Ali Ramazani Dastak），29日也因同樣的疾病不治。

中央社說，歐洲疫情升溫，官員采隔離自保。

歐洲方面，法國、英國和意大利都有官員傳出染疫。法國多名國會議員和文化部長里斯特（Franck Riester）都已確診。

歐洲議會議長薩索里（David Sassoli）上周末造訪意大利後，正自我隔離兩周，作為預防措施。他10日曾透過視訊主持歐盟會議。

該報道稱，英國衛生部次長多里斯（Nadine Dorries）10日證實檢測結果為陽性；她5日首次出現癥狀，當天曾參加首相約翰遜（Boris Johnson）主持的活動，6日開始自主隔離。不過約翰遜說，他沒有出現癥狀，不會做檢測。