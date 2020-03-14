新冠疫情 英相終宣布將禁止大型活動

《每日電訊報》報道，英國首相約翰遜昨天改變初衷，宣布從下周開始取消所有體育賽事、音樂會及其它大型活動。而在此之前的一天，約翰遜還堅稱，英國政府不會效仿蘇格蘭地區當局禁止500人以上集會的做法。

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據李文讀報3月14日報道，英相終宣布將禁止大型活動。

就英國疫情，《每日電訊報》報道，英國首相約翰遜昨天改變初衷，宣布從下周開始取消所有體育賽事、音樂會及其它大型活動。而在此之前的一天，約翰遜還堅稱，英國政府不會效仿蘇格蘭地區當局禁止500人以上集會的做法。與此同時，英國昨天新增新冠病毒肺炎確診病例為208人，是迄今為止單日增加人數最多的一天，而累計總數也升至798人，死亡人數也增加一人至11人。報道還引述英國政府消息人士承認，由於疫情發展非常快，促使首相約翰遜在禁止大型活動的問題上改變態度。

《衛報》也報道說，英國首相約翰遜昨天被迫改變初衷，宣布從下周開始禁止所有大型活動。報道指出，雖然英國官方迄今公布的新冠病毒肺炎確診人數為798人，但估計實際確診人數在五千人至一萬人之間。報道還引述世界衛生組織總幹事譚德塞博士表示，不能只是靠進行檢測、或者只是追蹤接觸者、進行隔離檢疫以及限制人際接觸等，而是要多管齊下，同時採取各項措施。

《獨立報》電子版也表示，隨着政府宣布將禁止舉行大型活動，英國的正常生活已經停擺了。英國老人院開始限制訪客探訪老人，原定今年5月舉行的地方議會及市長選舉也將推遲一年，而在體育賽事方面，英超賽季將暫停至4月3日，而許多人擔心有可能會無限期暫停。一年一度的倫敦馬拉松長跑賽也推遲至今年10月4日舉行。此外，歐洲也宣布暫時關閉邊界，以阻止新冠病毒肺炎的傳播。為此，英航警告說，該公司可能要被迫裁員數千人。

《i》也報道說，英國政府要求企業推出更多讓員工在家工作的安排，以減輕公共交通的負荷，並降低病毒的傳播風險。另外，美國總統特朗普也宣布全國進入緊急狀態，而在三天前，他還呼籲美國民眾要保持冷靜，因為新冠病毒肺炎終究會過去。

《每日鏡報》也報道，英國眾多體育賽事也紛紛宣告推遲，其中英超足球賽事已經暫停至4月初才恢復舉行，報道還引述一位足球俱樂部老闆表示，這將使俱樂部的財政入不敷支。此外，橄欖球賽、高爾夫球賽和倫敦馬拉松長跑賽等紛紛推遲。報道還指出，歐洲現已成為新冠病毒肺炎疫情的中心地區。

《每日郵報》則報道說，英國公立醫院紛紛增加重症監護病房的容納量，為可能要接受大批新冠病毒肺炎病人做好準備。此外，重症護理專家也在草擬緊急應變指引，其中包括可能要被迫放棄治療那些重症患者，以便騰出資源搶救那些生存機會較高的患者。此外，該報還透露，受到疫情影響，英女王已取消了所有公開活動。

《每日快報》報道，英國科學家有望很快就研發出治療新冠病毒肺炎的疫苗，為治療此病帶來了希望。報道透露，有關疫苗已在動物身上進行了試驗，而且初步結果良好。

《泰晤士報》報道，英國政府下周將推出抗疫緊急法，其中包括警方將有權拘留新冠病毒肺炎確診患者，而政府也可以下令禁止車輛、火車、輪船及飛機等所有交通工具停駛，並有權在人手不足的情況下暫時關閉邊界。

《金融時報》也報道說，歐美政府都紛紛推出緊急措施，挽救受到新冠病毒肺炎衝擊的經濟。德國財長宣布將向該國商界提供沒有上限金額的財政支持，並形容其為二戰期間美軍使用過的“巴祖卡火箭發射筒（Bazooka）”。美國財政姆努欽也表示，美國政府將盡一切努力保證金融市場有足夠的資金流動。而法國財長也表示，將投入數以百億計歐元的資金來緩和受到疫情影響的該國經濟。

據資深媒體人李文讀報還報道說，此外，該報還在頭版引述英航總裁克魯茲對旗下4.5萬名員工警告說，新冠病毒肺炎帶來的經營危機比九一一事件還要嚴重，因此裁員和減少航線將是難以避免的。