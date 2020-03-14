新冠肺炎史上最“奸巧”病毒 須十萬分敬畏

新冠肺炎（COVID-19）在今年三月呈現猛爆性增長，病毒突破許多國家防線，目前全球確診數來到145,374例，造成5,429人死亡，讓世界衛生組織（WHO）不得不宣布新冠肺炎已成全球大流行（pandemic）。台灣小兒急診科醫師吳昌騰指出，新型冠狀病的這個特性，真的很“奸巧”。

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據中國時報今天報道說，對新冠肺炎必須敬畏，急診醫曝病毒“奸巧”之處。

眼看新冠肺炎已在全球盛行，台灣小兒急診科吳昌騰醫生解析，由於新型冠狀病毒是屬於訊息核糖核甘酸（mRNA），代表這病毒的遺傳物質結構是單鏈，比其他病毒脆弱，也就更容易產生變異。另外病毒表面有親和ACE2的蛋白質凸起，也就是說人體內有相同成份，人體一開始遇到新冠病毒,會把它當成身體一部分而不抵抗。這2點就是病毒狡猾的地方。

據台灣小兒急診科吳昌騰表示，在潛伏期，病毒開始在你的體內繁殖，這時你不具有傳播性，病毒也不會攻擊你，但免疫系統也不會殺病毒。直到病毒在體內繁殖越來越多，一開始佔領口腔、腸胃、血液到最後整個人都是病毒，連咳嗽、打噴嚏都有無數病毒飛出來，都還只是和病毒共存的時間，病毒本身不具有破壞性。

據吳昌騰說，要等到你的免疫系統被病毒擠兌了，身體才開始殺毒，從發燒開始清理病毒，但身體感覺清理得差不多了，就會停止，但是不會全部殺光。只要不威脅免疫系統時，病毒就沒事，而此時透過檢測也測不出來。

但是，隔沒多久，病毒又開始偷偷發育，所以有可能“治好的”人回家了，過不了20天又會發病。據吳昌騰表示，病毒一旦感染上，我們就是得這個病，只是癥狀上的差異，甚至還會沒有任何癥狀，就是“奸巧”所在。

面對這病毒的習性，台灣小兒急診科吳昌騰無奈指出，“病毒沒有國界，病毒不分你我。除非是等疫苗研發出來，否則我們就是要乖乖的......戴口罩、勤洗手、保持社交距離”，現在對於病毒“是不能不敬畏的。”