新冠肺炎恐撼動全球政治 病毒攪動關係洗牌

始於中國武漢的新冠肺炎疫情正在全球泛濫，蕩滌各大洲每一個社會角落。這場疫情發展成劇變，對全球政局產生了深遠影響。全球政府在新冠肺炎防疫的因應措施各有不同，但時而相互矛盾，甚至放棄了任何聯合行動的表面功夫，將自身衛生、經濟及外交利益置於優先。

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據法新社報道說，超越死亡人數，新冠肺炎恐撼動全球政治。

新冠肺炎已造成全球數千人死亡，美國對歐洲祭出旅遊限令引發盟友不滿；另一方面，中國已着手進行政治宣傳。這場疫情發展成劇變，對全球政局產生了深遠影響。

世界衛生組織已將2019冠狀病毒疾病認定為全球大流行病。造成全球13萬人以上感染的這個疫情，對世界形成了打擊，全世界已因美國總統特朗普等民族主義者崛起而處在變動中。特朗普對「全球主義」世界格局加以譏笑

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深副會長艾特曼（Jon Alterman）表示：「當疫情影響下的世局塵埃落定時，我們的處境將與僅僅一周前不同。」據他說：「我們了解，民眾斷定政府拙於應對疫情，將使政府動搖；我們也知道，經濟將被打亂，有些經濟體甚至可能會崩解。」

法新社說，一開始淡化武漢肺炎風險的特朗普，11日突然宣布對歐洲大部分地區祭出旅遊禁令，誓言對抗「外來的病毒」。許多歐洲國家領袖紛紛對特朗普這項舉措表達憤怒，並強調，他們事先未被知會，這點特朗普也承認。美國突然祭出旅遊禁令造成許多機場大亂。

立場偏左派的智庫美國進步中心（Center for American Progress）負責國安與國際政策的副會長梅格莎曼（Kelly Magsamen）表示，特朗普此舉恐怕只會加深外界對美國領導力的質疑。據梅格莎曼說：「我認為很多(美國)夥伴與盟友都在問，不論在流行病或是氣候變遷、防擴散等全球挑戰上，是否能倚賴美國來領導？」

她也說：「這會對我們其他方面的關係產生影響。」

CSIS亞洲事務資深副會長葛林（Michael Green）表示，雖然日本和其他亞洲國家還沒遇到像歐洲國家那樣的衝擊，但的確，「目前對美國的領導力，存有很強烈的質疑」。

報道稱，新冠肺炎病例最早出現於中國武漢。北京一開始試圖壓下相關新聞，但在過去一周，逐漸將疫情應對轉為軟實力的宣傳，這包括中國國家主席習近平親訪武漢，大力宣傳防疫成功。另外，中國向伊朗與伊拉克提供防疫援助，也將醫療器材運到意大利及西班牙。意大利目前是中國以外，疫情最為嚴重的國家。

法新社引述新冠肺炎防疫分析家說：全球政府各自為政利益掛帥。

據分析師表示，全球政府在武漢肺炎防疫的因應措施迥異，時而相互矛盾，甚至放棄了任何聯合行動的表面功夫，將自身衛生、經濟及外交利益置於優先。

該報道稱，從美國到歐洲，各國政府近日紛紛宣布新的邊境管制措施，暫停空中交通與鐵路運輸，並且禁止來自被視為高風險國家的旅客，以遏制冠狀肺炎病毒疾病。

然而，專家表示，隨着股市經歷30年來最大單日跌幅，經濟衰退的隱憂日益浮現，在公共衛生與全面性經濟危機之間，世界各國領導人必須小心權衡。

據法國國家科學研究中心（CNRS）研究主任穆蘭（Anne-Marie Moulin）指出：「中國與意大利進行了一場豪賭，將健康列為優先考量。但經濟的平衡至關重要且受到輕忽。」

而倫敦JDI研究（JDI Research）創辦人、經濟分析師德克勒克（Juliette Declercq）指稱，不可能知道各國政府當前行動帶來的真正衝擊。目前問題在於經濟衰退將持續多久。

法新社說，對於新冠肺炎全球大流行，歐洲聯盟（EU）起初雖然展現出團結，承諾要採取協調一致的行動以挽救經濟，但各國政府的因應措施不一。據歐洲中央銀行總裁拉加德（Christine Lagarde）稍早抨擊，歐元區各政府的「自滿及慢動作處理」令人特別憂心。