美國推緊急狀態 股市瘋狂

美國華爾街股市周五尾盤猛漲，此前美國總統特朗普宣布全國進入緊急狀態，以抗擊迅速擴散的新冠病毒疫情，但主要股指周線仍大幅下跌。美國國會昨天稍晚宣布將表決通過一項新冠病毒經濟援助計畫，也鼓舞股市升盤。該法案已於昨夜今晨以絕對多數贊成通過。評論指周末後美國股市開盤走向或顯有繼續鼓舞跡象。中國股市本星期也有較大升幅，但亞洲股市普遍走跌。

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據路透社報道說，美國總統特朗普宣布美國進入緊急狀態後美股狂升，標普500創逾10年最大日漲幅。

星期五盤中交投震蕩，三大主要股指早盤均躍升超6%，隨後標普500指數.SPX收窄漲幅至0.55%，但在接近收盤時又勁升，因特朗普宣布，聯邦政府將提供約500億美元抗疫。

據OakBrook Investments LLC聯席首席投資官Peter Jankovskis說，“一開始，他談到500億美元，市場還有疑問，‘這筆錢用來幹嘛？’”Peter Jankovskis表示，“但隨着他把不同部門負責人帶到台前，這些人開始講述他們正在採取什麼措施，這時市場才真正開始做出反應。”

三大指數仍比2月中創下的紀錄高位低約20%，本周跌幅均不少於8%。自觸及高位以來，市場一直呈現大幅波動，幾乎與2019年全年跌幅不少於1%的交易日天數持平。周五的飆升讓標普500指數創下2008年10月28日以來最大單日百分比漲幅。

美國眾議院議長佩洛希(Nancy Pelosi)稍後表示，民主黨領導的美國眾議院將於周五通過一項新冠病毒經濟援助計畫，但尚不清楚特朗普和他的共和黨同僚是否會支持該計畫。眾議院稍後通過了這一援救計畫。

道瓊斯工業指數.DJI收高1,985點，或9.36%，報23,185.62點；標普500指數.SPX收高230.38點，或9.29%，報2,711.02點；納斯達克指數.IXIC收高673.07點，或9.35%，報7,874.88點。

標普500指數所有板塊均走高，金融股勁漲13.23%，因美國聯邦儲備委員會(美聯儲/FED)將祭出進一步流動性措施的預期推高了美債收益率，債市今日交投十分清淡。

路透社說，本周結束時，籠罩油市的烏雲似乎也顯現出銀邊，布蘭特原油和美國原油期貨結算價雙雙上漲，周一油市因沙特和俄羅斯之間的價格戰幾乎崩盤。標普500能源股上漲8.84%。

此前遭重創的旅遊股走高，標普1500航空指數猛漲11.58%。

美國酒店營運商萬豪國際(MAR.O)、希爾頓(HLT.N)和凱悅(H.N)均上漲至少1%。

波音(BA.N)跳漲9.92%，但周線創下歷史最大跌幅，因投資者愈發擔憂該公司日益增長的現金消耗。

蘋果(AAPL.O)大漲11.98%，是為標普500指數和道瓊斯工業指數帶去最大提振的個股之一，蘋果表示，其在中國的所有42家專賣店將全部恢復營業。

紐約證交所漲跌股家數比為4.73:1；納斯達克市場為2.95:1。

該報道說，美國各證交所共計成交171.0億股，高於過去20個交易日的日均成交量130.2億股。