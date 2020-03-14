美國緊急狀態但不會如中國封城

美國總統特朗普昨天周五(3月13日)稍晚宣布全國實行緊急狀態。就美國是否采學中國封城武漢措施，原美國國土安全部負責科學技術的副部長塔拉·奧圖爾（Tara O'Toole）說， “我們不應該做中國所做的事情，這是美國。我們不會禁止人們進出城市，禁止他們旅行，而且這通常也不起作用。歷史表明，那種對某些地方封鎖的嘗試會激發人們去做相反的事情，而且我認為這樣做的代價並不值得。”

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據美國之音今天報道說，美國不會像中國那樣封城。

特朗普總統周五宣布為應對新冠病毒疫情美國正式進入緊急狀態。與此同時，美國多個州，包括紐約州和紐約市，也都為抗擊疫情而宣布進入緊急狀態。據紐約州長庫莫說，在新冠病毒疫情嚴重的新羅謝爾市畫“控制區”，僅為禁止大型公共場所的聚會，民眾生活照常，並非中國式的封城。

該報道說，抗疫關鍵是透明。針對中國和俄羅斯正利用在美國獲得的信息和知識為武器，來打擊美國經濟的問題，奧圖拉說，“如果要與傳染病作鬥爭，其中關鍵之一就是要讓所有數據非常開放和透明，阻止和避免支持任何所謂的假新聞、引發驚恐的言論和故事。”從政前奧圖拉曾擔任匹茲堡大學醫學中心的生物研究中心主任，現在擔任總部位於弗吉尼亞阿靈頓的美國非營利風險投資公司IQT的副總裁。她認為必須對美國目前抗擊新冠病毒疫情作出戰略性思考。

奧圖拉說：“要能在一周內迅速完成設計、製造和大規模分發測試劑”，必須“重新考慮應對流行病的技術政策”。據奧圖拉認為，應該在一兩年內把病毒檢測工具做到像測試懷孕那麼簡單方便，“如果你感染了新冠病毒，你可以自己在家診斷，這是美國政府和CDC的目標。”

她還表示，美國擁有強大的高科技可以創造快速診斷工具，但首先，“公司和大學要可以使用政府驗證的病原體庫”；其次，要採取措施讓企業有生產診測工具的市場激勵，而現實是作為遏制流行病最強大手段的高科技在公共衛生領域並不強大，“公共衛生吸收科技的速度一直沒有商業快”。

據該報道說，周五，外交關係協會就新冠病毒疫情的應對舉行電話會議。前谷歌執行長、“終結大流行”組織主席拉里·布利連特（Larry Brilliant）說：新冠病毒的死亡率雖然沒有自1918年以來人類遭遇的各種流行病那麼高，但其破壞力卻是前所未有的。

據拉里·布利連特說，“新冠病毒全球規模的破壞力是一百多年來人類所未見的，它是傳染性和傳播力的不尋常組合，它的移動速度造成的破壞力影響到每家公司、每個非營利組織、政府的每個部門、我們生活的每個方面。有一天，每個美國人都會以某種方式受到影響。”

據美國之音說，現在應對疫情僅為延緩傳播速度。

美國國土安全部負責科學技術的前副國務卿奧圖爾說，由於仍缺乏特效藥和疫苗，目前對新冠病毒的抗擊並不能阻止其傳播，而只是“減緩疾病的傳播速度”。她表示，這樣做的目的是為了“使每個人不會立刻得病，不會造成重症病患的大量湧現，從而嚴重打擊美國的醫療系統。”

雖然美國的醫療體系是全世界人均病床擁有率最高的國家之一，但奧圖爾說，這一系統並沒有巨大的能力和彈性來應對哪怕美國人口中一小部分人的突然患病。“我們的重症監護病房數量非常有限，大約在65,000到100,000張可用病床。而未被佔用的空病床大約只有幾百張到幾千張之多，因此不能立刻接受大量病人，這樣會壓垮我們照顧重症病人的能力。”奧圖拉說。