美國頒緊急狀態法 特朗普呼籲團結抗疫

美國總統特朗普針對新冠肺炎疫情，宣布國家進入緊急狀態，並宣布將提供500億美元聯邦資金，對抗快速蔓延的2019年冠狀病毒疾病。特朗普呼籲共和黨與民主黨團結一致抗疫。美國國會今天早上以壓倒性多數通過疫情紓困法案。特朗普被批評抗疫不力，並涉嫌輕描淡寫，對新冠疫情在美國快速蔓延負有責任。

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據法新社報道說，特朗普宣布美國進入緊急狀態，釋500億美元抗疫。

美國總統特朗普今天針對新冠肺炎疫情，宣布國家進入緊急狀態，將提供500億美元聯邦資金，對抗快速蔓延的2019年冠狀病毒疾病。

特朗普是在在白宮草坪發布聲明：「為解除聯邦政府的束縛，我正式宣布國家進入緊急狀態。」

特朗普要求美國各州成立緊急處理中心。在外界批評全美國缺乏足夠的檢測工具之際，特朗普表示政府將加速病毒檢測的工作。

特朗普還呼籲兩黨支持。美國國會眾院通過疫情紓困法案。

法新社說，美國聯邦眾議院今晨以壓倒性票數通過紓困法案，以助受到2019冠狀病毒疾病疫情影響的美國民眾。

眾議院以363票贊成、40票反對通過法案，這項法案現在將送交聯邦參議院。總統特朗普在表決前就推文表示相挺，並敦促共和黨同志和民主黨支持法案。

據特朗普在推特發文寫道：「這項法案將按照我的指示提供免費冠狀病毒檢測，並給我們受影響的美國勞工帶薪病假。」

據特朗普還說，他已指示財政部長和勞工部長發布相關規定，確保小型企業不會受到這波措施影響。

特朗普寫道：「我鼓勵所有共和黨和民主黨人團結一致，投下贊成票。我會一直將美國家庭的健康福祉擺『第一』。期待簽署最終法案，愈快愈好！」