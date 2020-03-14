新冠病毒 愛爾蘭學校關門上網課

愛爾蘭目前新型冠狀病毒疫情還不嚴重，但已經宣布全國所有學校停課。

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存檔圖片：愛爾蘭都柏林三一學院 Image d'archive: Irelande: Trinity College, Dublin. (Photo : Céline Develay-Mazurelle)

歐洲國家愛爾蘭在新型冠狀病毒確診人數尚未過百，死亡人數也僅有一人時，就已宣布全國大 ̖ 中 ̖ 小學都停課。愛爾蘭的師生們在學校關門後，如何上課？就此，本台法廣RFI法語記者Emeline走訪了國際知名的都柏林大學三一學院（Trinity College）。

本台法廣RFI法語記者在現場看到，都柏林大學的一名植物學女教師Jenny正在備課。這位女教師表示，她所有的課程都得適應電視教學，她需要在空蕩的教室里把課程錄製下來，然後發給學生們讓他們在可能的時候查閱。她表示，之所以沒有選擇網絡直播上課，是因為並非所有學生都能上網。這會對部分學員不利。

本台法語記者指出，在得知學校關門後，大學生們最初都很高興能夠呆在家中。但在距考試還有一個月之際，也有很多問題需解決。就此，生物醫學專業的一名大三女生Ellen在接受本台法語記者現場採訪時說：“關於考試和評分，我們沒有任何信息。還有就是如果學校關門，圖書館也關門，我無處可去，只能呆在家中學習。”

據介紹，愛爾蘭所有學校本次因新型冠狀病毒疫情停課將至少持續至3月29日。以上是本台法廣RFI法語記者發自都柏林的採訪報導。

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So far, 29 countries -- including Ireland, China, Italy, Poland and Japan -- have suspended classes nationwide, affecting nearly 400 million kids © AFP 法新社