意大利疫情重災 第一位市長抗疫殉職

意大利貝爾加莫區切內（Cene）市長喬治・瓦洛蒂（Giorgio Valoti）因為感染新冠肺炎而過世，他在3月7日開始住院，被送入貝加莫的喬瓦尼第二十三醫院，並檢測出陽性，而在12日病情開始惡化，在死前的幾個小時中，他的病情已經很嚴重地惡化了。意大利副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）也在推特放上兩人合照悼念，“感謝喬治・瓦洛蒂為這城市奉獻一生。”

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據雅虎新聞今天報道說，新冠肺炎意大利市長坐鎮指揮、不幸染疫過世！兒子淚寫訣別信：謝謝您保護人民。

該報道說，據了解，瓦洛蒂雖然已經70歲，但在生前親上火線防疫，指揮各項防疫措施，但與居民頻繁的接觸下就不幸染疫，住院1周就去世。而他在死前，病情明顯以肺部疾病為特徵，而且惡化的很嚴重。

瓦洛蒂的兒子亞歷山德羅（Alessandro Valoti）是一名音樂家、老師，也在臉書上哀悼爸爸，兒子說，您對人民的奉獻精神，即使在這個悲慘的時刻，我也能從他們那邊得到禮物，您教會了我將自己的精力花在其他人身上，毫無保留地追逐更公平的世界。

從您那裡，我學到了尊重、慷慨、勇氣和堅持，您向我展示了“無條件的愛”永遠是至高無上的價值。

帶着這種愛，我想說聲謝謝，在這條路上，我向你保證，我會繼續前進。

再見，爸爸。

該報道說，而瓦洛蒂生前是非常受歡迎的市長，愛民如子，事必躬親，在政壇人緣很好，被其他同事稱為“他將自己的靈魂真正獻給了城市”，包含意大利副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）也在推特放上兩人合照悼念，“感謝為這城市奉獻一生。”