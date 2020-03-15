文在寅首宣特別災區 全國確診累計8162例

韓國中央防疫對策本部15日通報，截至當天0時，韓國較前一天0時新增76例感染新型冠狀病毒（COVID-19）確診病例，累計確診8162例。韓國總統文在寅今天宣布，將新型冠狀病毒（COVID-19）疫情嚴重的大邱市和慶尚北道劃為特別災區。

廣告 繼續瀏覽後續

據韓聯社今天報道說，文在寅宣布將大邱慶北劃為特別災區。大邱市的累計確診病例為6031例，慶尚北道1157例。

韓國首次因非自然災害的傳染病畫定特別災區，體現了中央政府進一步加大力度支持疫區抗疫的決心。青瓦台發言人康珉碩當天向媒體群發短信稱，經中央災難安全對策本部本部長、國務總理丁世均提議和中央安全管理委員會審議，文在寅當天下午2點10分批准將大邱和慶北劃為特別災區。

報道說，相當於省級的大邱市全境劃入特別災區，慶尚北道的慶山、清道、奉化三個地級行政區劃入特別災區。韓國《災難與安全管理基本法》規定，遭受自然、社會災難的地區光憑地方政府的能力難以收拾殘局，需要國家援助時可畫定特別災區。

根據相關法律，政府將調查特別災區受損情況，樹立修復計畫，並援助修復金額的50%。該地區的居民生活居住、醫保、通信和燃氣費等將獲得減免優惠。

據韓國官方報告，韓國新增76例新冠確診病例，累計8162例。

這是新增確診病例自上月22日以來時隔23天首次低於100人。上月21日，新增確診病例為74例，22日猛增至190例，之後一直保持在100例以上。新增的76例中，來自大邱市和慶尚北道的共45例，分別為41例和4例。其餘分別是首爾市9例、京畿道11例、仁川市2例、釜山市3例、光州市1例、蔚山市1例、忠清北道3例、世宗市1例。

官方報告說，截至15日當天0時境內共有26.8212萬人接受了病毒檢測，其中24.3778萬人的檢測結果呈陰性，其餘1.6272萬人的檢測結果尚未出爐。

韓國中央防疫對策本部每天上午10時公布截至當天0時（前日24時）的疫情信息。