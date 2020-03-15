英國疫情新態勢 一天內肺炎死亡病例增半

李文讀報今天引述《星期日鏡報》也形容，英國目前已進入抗疫戰爭狀態。英國政府將出資向私立醫院租借8000張病床，以舒緩國民保健服務（NHS）旗下公立醫院的壓力，並在三周內調派軍隊協助維持秩序，確保國家的運作。此外，所有70歲以上的老人將被要求在家自我隔離4個月。

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據李文讀報3月15日指，英國一天內肺炎死亡病例增半。英國《獨立報》報道，英國死於新冠病毒肺炎的人數，在過去24小時內增加了10人至21人，而新增確診病例也高達342例，並使確診病例總數超過1000例大關至1140例。報道還引述英國首席醫務官維蒂教授表示，昨天死亡的10名死者均屬於“風險人群”。美國總統特朗普也立即宣布，從明晚午夜開始，暫時禁止英國及愛爾蘭旅客到訪美國。此外，法國昨天宣布暫時關閉所有非必需的公共場所，其中包括咖啡館和餐廳。西班牙首相桑切斯更宣布，從明天開始實施全國範圍的“封城令”，以抗擊疫情的蔓延。西班牙至今已有6000多人感染新冠病毒肺炎，死亡人數也達到193人。

而《觀察家報》報道，英國公立醫院將史無前例地與私立醫院聯手，共同應對新冠病毒肺炎危機。與此同時，英國245名科學家和數學家昨天發表聯署聲明，抨擊英國政府企圖通過推遲採取措施阻止疫情的蔓延，來讓更多人感染病毒，從而達到“集體免疫力”的效果。他們還呼籲英國政府應立即採取行動，以挽救數以千計人的生命。而意大利官員也表示，該國新冠病毒肺炎確診病例數字在昨天一天內增加了20%至2.1萬例以上，此外，丹麥和立陶宛已宣布關閉邊界，北非國家摩洛哥也削減來自25個國家的航班，北歐國家挪威也關閉了港口。

據《星期日鏡報》也形容，英國目前已進入抗疫戰爭狀態。英國政府將出資向私立醫院租借8000張病床，以舒緩國民保健服務（NHS）旗下公立醫院的壓力，並在三周內調派軍隊協助維持秩序，確保國家的運作。此外，所有70歲以上的老人將被要求在家自我隔離4個月。

據《星期日快報》也稱，英國政府將在未來20天內宣布，所有70歲以上老人及健康狀況較弱的人士必須留在家中不得出門，以免感染新冠病毒肺炎。從而增加公立醫院的醫療負擔。與此同時，教會、慈善組織及志願團體也在政府文化體育部舉行會議，商討準備組織志願義工隊伍，為有需要的家庭派發食品和生活必需品。

根據《星期日電訊報》也報道說，英國首相約翰遜將在明天與英國主要製造商開會，並要求他們進入備戰狀態，以確保把所需物資及時運送到各家公立醫院。報道透露，首相約翰遜將要求大型機械製造商勞斯萊斯及JCB等，臨時更改生產線，改為生產人工呼吸器供醫院使用。報道也引述英國國民保健服務（NHS）總裁史蒂芬斯表示，英國公共醫療服務現在需要社會各成員和各製造企業都思考一下，他們如何能夠幫助NHS抗擊疫情。

據資深媒體人李文讀報引述《星期日郵報》報道，受到疫情影響，英國到處出現公眾恐慌性搶購潮。為此，英國政府計畫派出軍人駐守超級市場及公立醫院，協助維持秩序。此外，政府也將通過緊急法，加速處理死屍的程序，而且緊急法也將授權政府強征土地，以便提供更多墓地來埋葬死者。