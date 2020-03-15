荷蘭科學家稱首度發現新冠肺炎病毒抗體

從中國武漢向全球擴散的新型冠狀病毒肺炎疫情上升之際，荷蘭10名科學家組成的研究團隊14日表示，他們首度發現這種病毒變體的抗體，可望對研製治療武漢肺炎的新藥做出貢獻。據信，世界各國快馬加鞭研發疫苗的同時，也在開發尋找治療的藥物。

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據自由時報今天報道說，可望研製新藥！荷蘭科學家稱首度發現武漢肺炎病毒抗體。

據該報道說，荷蘭10名科學家組成的研究團隊14日表示，他們首度發現這種病毒變體的抗體，可望對研製治療武漢肺炎的新藥做出貢獻。《荷蘭時報》（NL Times）14日報道，鹿特丹伊拉斯莫斯醫學中心（Erasmus Medical Center）及烏特列支大學（Utrecht University）的10名科學家，發現一種可中和新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）和SARS病毒（SARS-CoV）的人類單株抗體，而這種抗體具有預防和治療新冠病毒及之後出現的相關亞屬病毒的潛力。

據團隊成員、荷蘭細胞生物學教授格羅斯維德（Frank Grosveld）指出，能夠找到這個抗體很罕見，他說，“據我們所知，這是阻斷（新冠病毒）感染的首個抗體。”難掩興奮之情的他還說：“如果不是我太老，早就跳上桌了。”

據報道，該篇論文正由生物學論文預印本文獻庫bioRxiv的同業審查，團隊有把握將能刊登在權威科學期刊《自然》。

該報道說，值得注意的是，雖然這項研究不一定能促成疫苗誕生，但可望協助研發用以治療武漢肺炎感染者的新藥，且這麼做比開發疫苗快得多，惟仍必須耗費數月進行測試，且產制上也比疫苗昂貴。格羅斯維德表示，他們正努力邀請一家製藥公司加入團隊，該公司有能力大規模生產做為藥物的抗體。