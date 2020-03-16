新冠肺炎傳最快疫苗 德國與美國爭攬德企CureVac

美國誘使德國一家研究新冠病毒疫苗的公司將研究業務搬到美國進行，而德國正試圖阻止美國這麼做。這促使德國政界人士堅持認為，未來的任何疫苗都不應由任何國家壟斷。CureVac正在加緊開發治阻新冠肺炎病毒的優良疫苗，並很可能成為全球最快投入治療的疫苗產品。

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據路透社今天報道說，美國為新冠病毒疫苗撈過界，德國政府出手挽留本土企業CureVac。

消息說，德國政府消息人士周日對路透社說，美國政府正在研究如何得到德國CureVac公司正在研發的一款疫苗。德國周日世界報稍早報道稱，美國總統特朗普提供資金誘惑CureVac去美國，德國政府則出手吸引該公司留下來。

該報道說，針對該報道，美國駐德國大使Richard Grenell在推特上回應稱“周日世界報的報道是錯的。”一位美國官員說，“事情被嚴重誇大了...我們將繼續與任何聲稱能夠提供幫助的公司進行交談，而且找到的任何解決方案都將與全世界分享。”

德國衛生部發言人證實了上述報道的引言，稱“德國政府對確保在德國和歐洲也能開發針對新冠病毒的疫苗和活性物質非常感興趣。”據”該發言人補充稱，“在這方面，政府正在與CureVac公司進行深入交流。”

德國周日世界報引述未具名德國政府消息人士報道稱，特朗普正試圖將這些科學家的工作變成美國獨有，並且將採取任何措施來為美國取得疫苗，“但只為美國。”

路透社說，CureVac周日發表一份聲明，稱“公司否認了當前被收購的傳言”。