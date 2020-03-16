病毒恐嚇下股市大跌 市場恐慌 美聯儲再次救火未奏效

新冠疫情霜打全球股市。而股市和美元周一一齊大跌，此前美國和新西蘭緊急降息，但未能平息新冠疫情對經濟衝擊的憂慮。美國股指期貨在新加坡破曉前觸及跌停。美元兌日圓跌逾2%。巴黎股市開盤暴跌9,07%，米蘭股市下跌6% ，馬德里的股市下跌8,37%。法新社說，歐洲股市開盤後仍在下跌。

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據路透社今天報道說，股市大跌，美聯儲再次緊急降息未能平息市場恐慌。股市和美元周一大跌，此前美國和新西蘭緊急降息，但未能平息新冠疫情對經濟衝擊的憂慮。日經指數期貨跌6%。澳洲指標股指在開盤頭15分鐘內下跌7%。美國原油下跌5%，至每桶30美元以下。

美國聯邦儲備委員會(美聯儲/FED)周日降息100個基點至0%-0.25%的目標區間。美聯儲稱將在未來幾周內把資產負債表規模擴大至少7,000億美元。

新西蘭央行周一調降指標利率75個基點，新西蘭元應聲下跌；央行準備好應對新冠疫情爆發給經濟帶來的“嚴重”影響。

美國公債期貨跳漲逾一個整點。

E-迷你標普500指數期貨大跌4.77%，在美國以外時段觸及跌停。

該報道說，周末，全球各地紛紛採取封閉和禁止旅行等措施，數以千萬計的人受到影響。

美聯儲、加拿大央行、歐洲央行、英國央行、日本央行和瑞士央行在金融危機中設立了貨幣互換機制。這六大央行還同意以低於通常水平的利率，定期提供三個月期美元信貸。此舉旨在降低銀行和公司為獲得美元而付出的價格，近幾周來，由於新冠疫情嚇壞投資者，美元價格飆升。

該報道說，美國總統特朗普周日曾表示，美聯儲的降息決定“太棒了”，是“好消息”。除新西蘭央行降息外，澳大利亞央行也向澳洲金融體系注入36億美元流動性。