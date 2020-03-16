英國內部秘密簡報疑引恐慌 至明春多達80%英國人或確診新冠肺炎

李文讀報今天引述英國《衛報》稱，該報獲得英格蘭公共衛生署致公立醫院高管人員的一份內部秘密簡報，其中表示，英國的新冠病毒肺炎可能會一直持續到明年春季才結束。在此期間，多達80%的英國人可能會確診感染病毒，其中可能有15%的英國人，大約790萬人，為此要在醫院接受治療。

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據李文讀報3月16日說，英國肺炎疫情可能持續一年。

據《衛報》稱，該報獲得英格蘭公共衛生署致公立醫院高管人員的一份內部秘密簡報，其中表示，英國的新冠病毒肺炎可能會一直持續到明年春季才結束。在此期間，多達80%的英國人可能會確診感染病毒，其中可能有15%的英國人，大約790萬人，為此要在醫院接受治療。報道也引述英國東英吉利亞大學的傳染病學專家漢特教授表示，他認為新冠病毒肺炎將一直持續下去。他還預計疫情到了夏天會有所緩和，但到了11月則再度回升，如同季節性流感一樣。

英國《i》報道說，英國政府將要求70歲以上老人留在家中四個月接受自我隔離，以避免感染新冠病毒肺炎。報道還透露，英國新冠病毒肺炎死亡病例昨天又增加了14人至35人。國民保健服務（NHS）也要求有關方面緊急供應醫療器材。英國各大超市集團也發表聯合聲明，呼籲公眾不要進行恐慌性搶購行動。

據《都市報》則稱，在70歲以上老人在家接受自我隔離期間，其親友仍可到家中探訪這些老人，但必須要和這些老人保持六英尺以上的距離。此外，該報報道，一些互助組織已經組織了一大批基層志願者，為有需要的鄰居提供協助。

《每日郵報》也引述英國衛生大臣漢考克，呼籲英國公眾齊心協力，一起幫助那些需要留在家中自我隔離的老弱病殘人士。而慈善組織也建議公眾不要冷落那些年老的鄰居，而應該以信件或者明信片的方式，繼續和他們保持聯絡。

《每日電訊報》則報道，英國政府本周將通過緊急法，任何拒絕接受檢測或隔離檢疫的公眾人士將面對1000英鎊的罰款。有關緊急法還將授權警方拘留那些可能會傳染病毒給他人的人士。此外，英國衛生大臣漢考克也發出警告說，英國政府可能會效仿法國，關閉所有餐廳和酒吧，只准許食品店和藥店繼續開門營業。

該報還在頭版報道，英國教育大臣今天稍後將與教育界人士舉行會議，商討把普通程度會考試（初中生公開考試）及高級程度考試（相等於高考）推遲至暑假之後舉行的可能性。

據資深媒體人李文讀報引述《金融時報》則指出，多個歐洲國家採取更嚴厲的封閉措施，希望阻止新冠病毒肺炎疫情的迅速蔓延。德國今天開始關閉與法國及奧地利接壤的邊界，丹麥和波蘭則已經採取了關閉邊界的措施，西班牙則在周末效仿意大利，在全國範圍內實施“封城令”。此外，英國首相約翰遜今天也將要求大型製造商協助生產人工呼吸機供醫院使用，而英國新冠病毒肺炎確診病例則上升至1372人。

據《獨立報》報道，英國首相約翰遜已同意，從今天開始，政府每天將舉行電視直播的新聞發布會，報告新冠病毒肺炎疫情的最新發展。此外，報道還透露，在新增的新冠病毒死亡病例中，有一名死者今年59歲，是迄今為止英國年齡最小的新冠病毒肺炎死亡者。而在意大利，在24小時內就有368人死於新冠病毒肺炎。

另外，該報還在頭版刊登照片報道，雖然英國新冠病毒肺炎疫情迅速惡化，昨天巴斯仍然照常舉行半馬拉松比賽，而且吸引了不少人參加。

李文讀報指《太陽報》則在頭版刊登了迄今為止英國年齡最小的新冠病毒肺炎死亡者馬修斯生前與妻子的合照。此外，該報還報道說，今天雖然是周一，但預計數以百萬計的員工會留在家裡工作，而不少辦公室、商店和工廠也只會有極少數員工上班，而倫敦街頭也幾乎看不到任何行人。