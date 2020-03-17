德國官員預計新冠肺炎疫情將持續2年

德國衛生官員預計，未來2年全球各地都會有人感染2019冠狀病毒。目前德國確診病例超過6000人，公共生活幾乎停擺。這是關於新冠肺炎蔓延流行預計的最長時間。

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據中央社今天報道說，德國官員預計武漢肺炎疫情將持續2年。據羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）所長維勒（Lothar Wieler）今天表示，歐洲現在是病毒大流行的中心，預計未來2年全球各地都有人染病。

據維勒指出，未來疫情會有好幾波，目前難以預測擴散的速度，可能多年後才會達到預計中的6到7成的人口感染。不過，維勒強調，冠狀病毒大流行的時間長短，取決於疫苗何時問世。

科赫研究所是德國國家級的疾病防治單位，隸屬聯邦健康部。自從2019冠狀病毒疾病疫情擴大，科赫研究所每天早上召開記者會，向大眾報告疫情的最新進展。

據科赫研究所統計，德國到16日為止確診病例有6012例，比前一天多1100例，疫情有擴大趨勢。

維勒認為，德國實際的感染人數應該更高，全國各醫院的加護病床數量可望增加至少1倍，以滿足接下來的重症需求。

該報道說，為抑制疫情，德國的學校、商店、電影院、博物館、音樂廳全面關閉，公共生活幾乎停擺，不過超市、藥妝店、藥房等、銀行等仍繼續營業，以滿足日常生活所需。