德國疫情擴大風險升為高級

德國新冠病毒患者人數繼續快速增加。柏林羅伯特科赫研究所周二將德國疫情擴大風險調高到“高級”。德國人搶購食品和衛生用品的風潮仍在繼續。德國啟動境外撤僑並發布全面旅行警告。

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德國新冠病毒患者人數繼續快速增加。柏林羅伯特科赫研究所周二將德國疫情擴大風險調高到“高級”。德國人搶購食品和衛生用品的風潮仍在繼續。德國啟動境外撤僑並發布全面旅行警告。

據德國廣播電台報道，德國新冠病毒患者仍在快速增加。根據柏林羅伯特科赫研究所公布的數據，德國現有6012名患者，死亡人數為13人。與前一天相比，患者人數增加了1174人。位於美國巴爾的摩市的約翰霍普金斯大學則表示，德國已有約8000名患者，死亡人數為20人。統計數字不同，是因為數據來源不同。基民盟主席候選人，默克爾最強勁敵默茨現被測出新冠病毒陽性。

德國學校和幼兒園現已全部關閉。文化活動也大都取消。雖然政府和衛生部門呼籲人們盡量減少社會交往，但柏林的公園裡，現在到處是人。人們三五成群，跳舞，野餐，做各種遊戲，到處是春遊氣氛，而且沒人戴口罩，與政府不斷升級的疫情警告大相徑庭。

鑒於各國紛紛關閉邊境和許多航空公司取消了航班，德國發出了全面旅遊警告，並啟動境外撤僑。但僑民必須參與承擔費用。德國現有十萬名滯留外國的旅客。外長馬斯稱撤僑計畫為“空中橋樑”，與冷戰時期盟軍通過空運挽救柏林的計畫名字相同。馬斯表示，政府將為該計畫撥款五千萬歐元，重點關注團體旅遊度假者。

德國人搶購食品和衛生用品的風潮仍在繼續。農業部長克羅克納出來安慰民眾，說德國能保證食品供應。

為了解決醫療系統負荷沉重的問題，政府決定啟動醫院緊急計畫，將關門的賓館，博覽會等改成臨時醫院，以治療更多病毒患者。柏林決定在已關門的博覽會大樓里設立一座能接收1000名病人的醫院，專門治療新冠病毒患者。

德國經濟界已受到沉重打擊。漢莎航空公司已開始向政府求援。專家們估計，新冠危機可能會給小型企業帶來倒閉潮。大型企業也受到很大衝擊。比如，很多汽車生產商都因新冠疫情，下調了在德國的生產。戴姆勒甚至在歐洲範圍內停止了大部分生產。大眾將於周五起，在幾乎所有工廠里，停工兩到三周。德國汽車工業就業員工有80萬人。專家們估計，新冠病毒有可能肆虐兩年。