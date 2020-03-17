德法顯協調同日人道封城 自由第一的人或難禁足

法國與德國昨天稍晚顯示同時推出更為嚴格的隔離措施，但被指出是人道的半封城。法國總統馬克龍與德國總理默克爾均稱目前在與新冠肺炎病毒進行戰爭。法國從今天中午開始，嚴格封城禁足。德國也從今天開始，推行嚴格的封城措施。

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不過，儘管說是嚴格的封城，許多人道因素被允許例外。法國與德國只封了非生活必須的店家服務，食品商店，超市，香煙櫃檯還是開門。法國和德國都允許傍晚6點以前相對寬鬆，可以有理由，有許可外出。包括遛狗。

法國與德國沒有動用軍隊維持封城禁足，意大利與西班牙因疫情嚴重，都調派了軍隊上街巡邏。

法國今天天氣不錯，有陽光。巴黎人很多人有限度地出門享受疫情發展至今最後一個自由的上午，有咖啡館擠滿了人群。法國嚴格疫情隔離措施就是為了再加碼限制人群聚集，希望每人每天家庭外接觸人不超過5個。咖啡館人群熙攘正是應當避免的。但很多人還是沒有把新冠病毒當一回事。

法國封城開了不少人道寬縫，每個人都可以從就業單位等地獲得行動許可證明，如果居家者需要外出，可白紙黑字自己信譽簽名，解釋外出原因，包括購藥，就醫，探訪年邁家人，或護送單親孩子到分開的另外一半家中。

據消息說，歐洲聯盟昨天由法國總統馬克龍，德國總理默克爾，歐盟理事會主席以及歐盟委員會主席共同達成，暫時關閉歐盟成員國之間的邊境，共同抗疫。

據法新社說，德國政府昨天宣布前所未有的全國性嚴格措施，下令關閉商店、餐廳縮短營業時間、宗教場所暫停集會，並要求公民待在家裡，以控制2019冠狀病毒疾病（COVID-19）擴散。

總理默克爾呼籲德國民眾取消所有國內外度假計畫，總統斯坦因邁爾也要大家「別出門」。默克爾說：「我國以前不曾有過這樣的措施，這些措施影響廣泛，但目前是必要的。」

德國這些廣泛的禁令目的是在限制公共場所社交接觸，從博物館、游泳池到健身房都會關閉，但超市、銀行、郵局、藥房和加油站維持營業，理髮廳、建築材料行、自助洗衣店也照常營業。餐廳及咖啡館可以營業，但每天只能營業到傍晚6時；旅館則僅限於「必要且明顯不是觀光用途」。