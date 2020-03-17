方濟各私下離開梵蒂岡去二聖堂新冠祈禱疫情儘快結束

據梵蒂岡教廷透露，3月15日下午4點多，教宗方濟各私下離開梵蒂岡，前往聖母大殿，向羅馬人民救援之母獻上祈禱，這幅聖像保存在那裡供人瞻仰。隨後，教宗在科爾索大道上進行了一小段徒步朝聖，抵達聖瑪策祿堂，那裡供奉著一尊顯過奇蹟的十字架，1522年，信友舉揚這尊十字架，在羅馬城遊行，祈求羅馬「大瘟疫」得以終止。教宗前往羅馬這兩座聖堂祈禱，懇求新冠疫情儘快結束。

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據梵蒂岡官方消息，教宗前往羅馬兩座聖堂祈禱，懇求新冠疫情儘快結束。消息說，教宗方濟各走出梵蒂岡，先是在聖母大殿敬禮羅馬人民救援之母，然後在科爾索大道聖瑪策祿堂的十字架前祈禱。這尊十字架曾拯救羅馬擺脫瘟疫。

該報道說，四旬期第三主日，教宗方濟各走出梵蒂岡，先後在羅馬人民救援之母聖像前，以及曾保護羅馬脫離「大瘟疫」的木製十字架前殷切祈禱。教宗渴望強調他對受苦者的關懷，親自前去聖母大殿懇求聖母的特別護佑。據聖座新聞室主任布魯尼表示，3月15日下午4點多，教宗方濟各私下離開梵蒂岡，前往聖母大殿，向羅馬人民救援之母獻上祈禱，這幅聖像保存在那裡供人瞻仰。隨後，教宗在科爾索大道上進行了一小段徒步朝聖，抵達聖瑪策祿堂，那裡供奉著一尊顯過奇蹟的十字架，1522年，信友舉揚這尊十字架，在羅馬城遊行，祈求羅馬「大瘟疫」得以終止。

消息說，教宗在祈禱中，懇求這次衝擊意大利和全世界的流行病儘快結束，為病人祈求康復之恩，並且惦念這幾天的許多受害者，為他們的親友懇求天賜慰藉與安慰。教宗也在祈禱中念及醫護人員，以及所有在這段時期確保社會運作的勞工。

該報道稱，眾所周知，貝爾格里奧教宗格外敬禮羅馬人民救援之母：他不僅在重要的聖母瞻禮日，也在國際訪問前後，親自前往聖母大殿謝恩。593年，教宗額我略一世曾在羅馬人民救援之母聖像的伴隨下舉行遊行，以求瘟疫結束；1837年，額我略十六世也懇求羅馬人民救援之母轉禱，以期遏止霍亂。

梵蒂岡官方消息說，在疫情延燒的此刻，教宗祈禱的第二站也是意義深遠：他前往羅馬市中心科爾索大道上的聖瑪策祿堂，那裡保存著一尊歷史悠久、廣受景仰的木製十字架。學者普遍認為它是羅馬最寫實的十字架；它的歷史可追溯至十五世紀，曾在火災中「歷劫餘生」，並拯救羅馬城擺脫瘟疫。聖若望保祿二世擁抱過這尊十字架，以它來標誌兩千年大禧年寬恕日的高峰。

相傳，這尊「至聖的十字苦像」顯過許多奇蹟。首先，1519年5月23日火災那晚，以瑪策祿教宗為名的聖堂毀於祝融；隔天早上，整座建築物燒成灰燼，而這尊十字架卻在斷垣殘壁間絲毫未損，十字架下的小油燈仍在燃燒。這個景象令許多信友深感震撼，因而每周五晚上聚集祈禱。1519年10月8日，教宗良十世下令重建聖堂。

火災結束後，時隔三年，羅馬遭遇「大瘟疫」。百姓舉揚這尊十字苦架，不顧當局禁令上街遊行；事實上，當局的反對是可以理解的，因為他們擔心傳染擴散。這尊十字架沿著羅馬的大街小巷，朝著聖伯多祿大殿前進。遊行持續了整整16天之久，從1522年8月4日到20日為止。隨著遊行的推進，疫情逐漸出現緩和的跡象，因此每個社區試圖讓十字苦架停留越久越好。最後，當十字苦架返回聖堂時，瘟疫已全面結束。

據報道稱，此後，從1600年起，從聖瑪策祿堂到聖伯多祿大殿的遊行遂成了聖年期間一項傳統。這尊十字苦架背面刻著多任教宗的名號及聖年的時間。