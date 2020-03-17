瑞士今天進入“緊急”狀態 部署軍隊協助

瑞士政府宣布，由於新冠病毒的快速蔓延，瑞士進入“緊急”狀態。瑞士聯邦總統西蒙奈特·索馬魯嘎(Simonetta Sommaruga)表示：“克服這場危機的唯一途徑，是全國範圍內立即做出迅速、有效的反應，阻止病毒在瑞士繼續擴張。”緊急狀態從3月17日凌晨生效。瑞士民兵制軍隊正在加緊準備，以便增援對抗疫情的努力。

廣告 繼續瀏覽後續

據瑞士新聞報道說，瑞士政府3月16日宣布，由於新冠病毒的快速蔓延，瑞士進入“緊急”狀態。瑞士政府表示，民眾需嚴格遵守關於接觸距離、衛生消毒等各項措施。同時也明確規定，每個人都有義務保障醫療系統正常運行、保護基礎設施、保障瑞士國家正常運行，團結一致共同對抗疫情。

政府下令從3月17日凌晨開始，禁止所有私人和公共活動，並關閉諸如酒吧、餐廳、體育和文化場館等休閑娛樂場所，只有食品店、麵包店和藥店等向民眾提供必需品的經營場所仍允許開放。新措施將截至4月19日有效。

按防疫法令，醫院和診所必須保持開放，但須遵循必要的救治程序，僅針對危重和緊急病患進行治療。國家已動員多達8000名軍人幫助遏制迅速傳播的新冠病毒。這是自第二次世界大戰以來最大的軍隊動員。

當局建議，因病毒引起併發症的風險較高的個人，即“弱勢人群”必須在家中工作，若情況不允許則應獲得帶薪假。學校將關閉至4月19日。日內瓦規定，禁止超過5人聚會。

瑞士政府還決定對德國、法國和奧地利實施邊境檢查。只有瑞士公民、在瑞士居住者和前往瑞士的商務人士允許入境。

該報道說，瑞士受新冠病毒影響的程度非常嚴重，目前已有2200多人被感染，近20人死亡。

據報道說，3月16日，瑞士軍隊將首次調遣其四個醫護營之一-共計600名士兵-來支援其他民用醫院，該醫護營能收納200名患者。

自3月9日起，軍隊已向瑞士南部臨近意大利的提契諾州貝林佐納(Bellinzona)和盧加諾的兩所醫院派遣了23人。他們在協助照顧患者與提供器材，其中包括呼吸設備。但軍隊認為很快其他州也會要求增援。

該報道說，疫情對醫療系統造成的壓力也與日俱增。瑞士共有82個重症監護室，床位總數為950-1000張，其中大約850張病床配有呼吸機。軍隊擁有的呼吸機數量約為200部。