世界衛生組織呼籲所有國家加強檢測計畫，這是緩和新冠病毒疫情擴散的最佳方式。世衛組織還敦促企業增加關鍵設備的生產，以克服嚴重的短缺。聯合國屬下的世衛組織備受批評而使該組織的可信性蒙陰。

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據法新社說，世衛組織給全球抗疫支招：“檢測、檢測、再檢測”。世衛組織總幹事譚德塞在日內瓦舉行的新聞發布會上表示，“我們要向所有國家傳達一個簡單的信息--檢測、檢測、再檢測。”他補充稱，“所有國家都應該有能力檢測所有疑似病例，他們不能蒙住眼睛抗擊這場全球流行病。”

據譚德塞表示，如果不能進行檢測，感染者就不能被隔離，感染鏈也不會被打破。他稱，即使是擁有先進衛生系統的國家在抗擊疫情上也舉步維艱，並補充表示，他對疫情給低收入國家造成的影響深感擔憂，這些國家的人們已經存在營養不良和其他健康問題。

法新社說，美國特朗普政府受到了批評人士的抨擊，他們稱，政府對新冠病毒的檢測準備工作進展緩慢。美國副總統彭斯周日承諾，未來幾天，美國人可以前往2,000多個有能力處理檢測工作的實驗室進行病毒檢測。在目前可用的檢測試劑有限的情況下，美國累計確診病例數約為3,000例，病亡62例，全國各地的大部分日常活動都受到了影響。

據譚德塞稱，通過發現感染者並迅速對其進行隔離來控制疾病傳播的戰略仍是最好的方法。他補充表示，這種辦法在中國、韓國和新加坡均顯示了積極效果。

報道說，許多國家只對老年人或有基礎疾病的人進行檢測，拒絕對癥狀較輕但仍有可能傳播病毒的人員進行檢測。通常的情況是，他們根本沒有資源去給更多人進行檢測。

譚德塞表示，世衛組織正在與民間部門合作，增加防護設備的產量，並將目前的短缺描述為“市場失靈”。譚德塞還稱，他對各國政府宣布提供資金抗擊疫情的應對措施感到欣慰。譚德塞說，“不僅僅是資金，我們看到的是人類精神，這種精神正在抗擊疫情，這種精神愈發強大，”他補充稱，“在過去一周左右的時間裡，我看到了大家團結一致眾志成城，這真的讓我倍感鼓舞。”