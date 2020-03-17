英國的新冠病毒肺炎疫情接近迅速增長期 首相促民待在家裡

英國《衛報》今天引述英國首相約翰遜警告說，英國的新冠病毒肺炎疫情接近迅速增長期，因此呼籲公眾盡量留在家中不要出門，從而降低感染風險。報道還引述英國帝國理工學院的專家表示，根據他們設計的疫情預測模式來推斷，英國政府此舉將使新冠病毒肺炎的預期死亡人數從原來的26萬人降至2萬人。但《每日鏡報》則批評指出，英國首相約翰遜昨天只是呼籲公眾避免前往酒吧、劇院和電影院等社交場所，但卻沒有下令關閉這些場所，此舉可能使有關場所的東主無法向保險公司索取賠償。此外，他也沒有下令關閉學校。

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據李文讀報3月17日指，英相呼籲民眾避免社交接觸。據《都市報》報道，英國首相約翰遜昨天勸喻國民盡量在家工作，減少非必要的接觸以及取消非必要的出行計畫。他還敦促英國公眾避免到酒吧、劇院及其它社交活動場所，但卻沒有下令關閉這些場所。另外，從本周末開始，70歲以上人士、孕婦和患病者將被要求在家自我隔離至少12周。而任何一位家庭成員持續咳嗽或發燒癥狀的話，其他家庭成員將需要留在家中隔離檢疫14天。與此同時，英國昨天又增加了18起新冠病毒確診死亡病例，累計總數增至55人。另外，確診病例也升至超過1500人，其中幾乎三分之一來自倫敦地區。

《每日郵報》形容，英國首相約翰遜昨天宣布的一系列措施，是英國自二戰以來最大規模的停止正常生活行動。報道還報道說，約翰遜也承認有關措施非常嚴酷，但他堅稱，這樣做可以挽救生命。

據《獨立報》也形容，英國政府昨天宣布的一系列措施，實質上等於實施全國封閉的行動。不過，報道引述專家表示，在尚未研發出治療新冠病毒肺炎的疫苗之前，有必要採取避免非必要的社交接觸的措施。

而《泰晤士報》也引述英國首相約翰遜表示，避免非必要的社交接觸是挽救25萬人生命的唯一方法，其中對英國880萬70歲以上老年人“尤為重要”。不過，報道指出，有關限制社交接觸的措施可能會持續一年。

據《每日電訊報》也表示，英國首相約翰遜昨天仍未宣布關閉學校，讓不少英國家長感到困惑。報道還指出，與其它歐美國家相比，約翰遜昨天宣布的有關措施仍較為寬鬆，而且所有措施正式來說均屬於自願性質而非強制執行。報道透露，就在約翰遜作出有關宣布的數小時後，法國總統馬克龍宣布派出警憲駐守街頭並執行宵禁。歐盟也宣布暫停申根條約，並在歐盟區內重新實施邊境檢查。美國總統特朗普昨天也宣布，禁止十人以上的聚會，這一宣布還導致美國股市昨天出現暴跌。

據資深媒體人李文讀報引述《金融時報》報道說，雖然美國聯儲局昨天緊急降息1%至接近零利率，但未能平息市場投資者的恐慌情緒，全球股市昨天普遍大幅度下滑，其中美國股市昨天開盤不久就要被迫啟動熔斷機制，標準普爾指數在收盤時則暴跌了12%。報道還透露，加拿大政府已宣布，禁止幾乎所有外國人入境，而俄羅斯、土耳其、印度和馬來西亞也先後宣布限制外國人入境措施。此外，歐洲足聯也準備推遲原定今年夏季舉行的歐錦賽。

《太陽報》今天的頭版新聞標題只有一個字，就是“關閉了（closed）”。報道透露，英國賽馬管理部門宣布，取消原定下月初舉行的一年一度全國障礙賽馬大賽（Grand National），而英國在本周末的母親節慶祝活動也實際上取消了。