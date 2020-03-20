約翰遜揚言12周內扭轉疫情

據英國《都市報》報道，英國首相約翰遜昨天表示，只要每一位英國人都遵守官方的建議，避免社交接觸的話，他有信心在12個星期內扭轉英國的新冠病毒疫情。

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據李文讀報約今天指《都市報》報道，英國首相約翰遜昨天表示，只要每一位英國人都遵守官方的建議，避免社交接觸的話，他有信心在12個星期內扭轉英國的新冠病毒疫情。他還透露，英國首位病人已經開始進行治療病毒的藥物的臨床試驗。此外，英國政府正在洽談購買一種快捷抗體檢測劑，可以很快檢測出接受檢測者是否感染了病毒。約翰遜還表示，希望把每天檢測人數大幅度提高至25萬人。不過，他也承認，此次抗疫非常艱辛，因為面對的敵人是無法看到的。

《每日郵報》也引述英國首相約翰遜表示，有信心在12個星期內扭轉英國的疫情，但條件是，人們必須要嚴格遵守避免社交接觸、以減慢病毒傳播速度的建議。他同時承認，在疫情最嚴重的倫敦，一些地區未能嚴格遵守避免社交接觸的建議，並暗示，可能會採取進一步的限制措施，包括正式下令關閉酒吧和餐廳。

據《獨立報》電子版則質疑，英國首相約翰遜是否真的為大家帶來了一線希望。報道指出，約翰遜昨天一方面聲稱將在12個星期內扭轉英國的疫情，但隨後又表示，不能肯定到了六月底，疫情是否會處於下降的趨勢。該報還在頭版刊登照片，顯示在中國武漢市的醫護人員互相擁抱，慶祝中國各省市昨天首次沒有出現任何新增確診病例。

《金融時報》報道，英國財政大臣蘇納克今天稍後將宣布新的資助企業和僱員方案，其中包括向企業提供僱員薪酬補貼，避免企業因為經濟困難而裁員。此外，英國央行昨天也宣布，把基本利率從0.25%降至0.1%。報道指出，這是英國央行325年歷史以來最低的利率，也是該行過去一周來第二次降息。報道還表示，英鎊彙率對英國央行的降息舉動最初的反應正面，英鎊兌美元的彙率在昨天下午交易時段一度上升了1%，至1英鎊兌1.17美元，但到了傍晚又回跌至1.15美元。

《每日電訊報》也報道說，英國財政大臣蘇納克今天下午將宣布，向英國數以百萬計的僱員提供支持，其中包括在疫情持續期間，暫時凍結支付個人所得稅，以及暫緩支付國民保險等。

另外，該報還在頭版報道，倫敦東南部劉易舍姆及格林尼治區（Lewisham and Greenwich）醫院因為本身病人太多，無法接收新的新冠病毒肺炎患者，並將他們轉往附近的醫院。報道還透露，英國新冠病毒肺炎死亡人數已經增至144人。昨天有29例新增死亡病例發生在英格蘭地區，其中16例是在倫敦，而劉易舍姆及格林尼治區醫院就佔了3例。

據《衛報》報道，英國牛津大學研究人員研發的治療新冠病毒疫苗將在下周進行動物實驗，並計畫在下個月在人體上進行實驗。一旦順利的話，將很快進行大規模的人體試驗，以評估疫苗對醫治病毒患者的療效。報道指出，這是英國首個研發出來的治療新冠病毒疫苗，並有望在今年年底投入使用。

該報還在頭版刊登照片報道說，英女王昨天發表聲明，透露她和丈夫菲利普親王從倫敦市中心的白金漢宮遷往倫敦市郊的溫莎堡接受隔離。她還表示，將與其他王室成員一起，協助國家團結一心為同一個目標奮鬥。

《每日鏡報》也引述英女王表示，英國的歷史就是通過國人和社區的團結一致而譜寫出來的。她還特別稱讚正在抗疫第一線奮戰的人員，並呼籲英國人在目前極度不明朗的時刻，伸出援手幫助那些弱勢群體成員。

《泰晤士報》也引述英女王，呼籲英國國民堅強面對危機，並且擰成一股繩，共同抗擊新冠病毒疫情。報道還引述英國政府首席科學顧問瓦蘭斯警告說，英國新增確診病例和死亡人數在未來兩周內仍會繼續增加，但疫情隨後會因為限制社交接觸措施的作用而開始出現減緩。報道也稱，倫敦將實施更嚴厲的限制社交接觸措施，倫敦市長薩迪克汗也表示，目前挽救生命比公民的自由更重要。報道還透露，意大利死於新冠病毒的總人數已經達到3405人，並且超過了中國的死亡人數。

資深媒體人李文讀報指《每日星報》在頭版刊登照片報道說，當英國許多人都買不到一卷廁所衛生紙之際，昨天竟然有一輛貨車在唐寧街10號首相府門外，卸下了大量的廁所衛生紙，而且數量之多就像一座小山似的。