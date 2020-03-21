英國關門了 也向工薪大撒幣減疫

《李文讀報》今天稱《每日電訊報》報道，英國首相約翰遜昨天宣布，為所有受到新冠病毒疫情影響而無法開工的各行業員工支付80%的工資，上限是每月2500英鎊（相等於2.07萬人民幣或2.26萬港幣）。此外，他還同時下令，從昨晚開始，暫時關閉英國各地的酒吧、餐廳、劇院、電影院及健身房等公共場所，直至另行通知為止。與此同時，昨天英國新冠病毒確診死亡人數又增加了40人至177人，確診病例總數也上升了21.8%至3983人。

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英為抗疫代付工資及關閉食肆。《每日電訊報》報道，英國首相約翰遜昨天宣布，為所有受到新冠病毒疫情影響而無法開工的各行業員工支付80%的工資，上限是每月2500英鎊（相等於2.07萬人民幣或2.26萬港幣）。此外，他還同時下令，從昨晚開始，暫時關閉英國各地的酒吧、餐廳、劇院、電影院及健身房等公共場所，直至另行通知為止。與此同時，昨天英國新冠病毒確診死亡人數又增加了40人至177人，確診病例總數也上升了21.8%至3983人。

《i》表示，英國政府為受影響的各行業員工代付80%的工資，挽救了這些員工的工作，使他們避免因為疫情而面臨解僱的厄運。報道還引述反對黨工黨領袖科爾賓表示，自僱人士雖然可以申請福利津貼，但他們也需要政府提供更多幫助。

《泰晤士報》也認為，英國政府昨天宣布為受疫情影響的各行業員工支付80%工資的舉動，將使數以百萬英國僱員暫時不用擔心會失去工作。報道透露，這一措施至少會持續三個月，而英國一家智庫則估計，如果英國政府為一百萬名員工連續三個月支付80%的工資，將需要花費42億英鎊的公帑。此外，報道還引述德意志銀行預測，英國國民生產總值將萎縮6%，並出現過去一世紀以來最嚴重的經濟衰退。此外，包括哈羅德斯（Harrods）百貨公司和Topshop時裝店在內的多家英國零售集團也宣布，暫時無限期關門停業。

《金融時報》也稱，英國財政大臣蘇納克昨天“史無前例地”運用其財力，避免了英國因為新冠病毒而出現的就業危機。該報預測，英國政府如果為受影響的一百萬名員工連續三個月支付80%的工資，將要花費大約35億英鎊。

另外，該報還在頭版報道，美國加州正在實施封城令，當地警方使用中國大疆公司製造的無人機，協助驅趕違令聚集的人群。報道透露，加州警方最近購置了兩架大疆生產的無人機，每架售價1.1萬美元，使其擁有的無人機數目增加了一倍。報道還透露，加州警方還在無人機上安裝了擴音器和夜光攝像頭。

《每日鏡報》形容英國政府昨天的舉動為“你留在家中，我幫你買單”。報道還引述英國首相約翰遜表示，為了抗擊疫情，英國政府必須要採取以往從未採取過的行動。而英國工會聯合會也認為，英國政府的行動是“一大突破”。

《每日快報》也形容，英國政府昨天啟動了應對新冠病毒疫情的新戰役，包括史無前例地為受影響的各行業員工支付80%工資，並同時關閉了英國各地的所有食肆。

《每日郵報》也報道說，英國首相約翰遜昨天終於下令關閉酒吧、餐廳及健身房等公共場所，並稱這是英國歷來最大規模的關閉公共場所措施。報道還透露，這些公共場所至少關閉兩周，但也有可能會持續數個月。此外，報道也形容英國政府代員工支付80%工資的做法是“歷史性的”。報道還引述英國首相約翰遜，敦促英國公眾留在家裡，並考慮清楚是否應在明天（本周日）英國母親節的當天探望親人。

《衛報》今天的頭條新聞標題是，“英國關門了”。報道引述英國首相約翰遜表示，他知道昨天的宣布，剝奪了“英國人與生俱來的到訪酒吧的自由權利”，但他必須要採取更嚴厲的行動，以阻止新冠病毒的迅速蔓延。報道還指出，有關食肆雖然不能開門招待食客，但仍可以售賣外賣食品和飲料。報道還透露，英國首相約翰遜是在昨天下午5點宣布關閉酒吧和餐廳等公共場所的，當時許多人剛剛下班，正在酒吧里喝酒。報道還引述一些酒吧表示，他們會遵照政府的指示，昨晚結束後暫時關門停業。但報道也指出，也有一些酒吧似乎還沒有打算暫時停業的跡象，而英國警方則表示，暫無計畫增派警員巡查各家食肆，強制要求它們關門停業。

李文讀報稱，《太陽報》也稱，英國打工一族昨天史無前例地獲得政府支付工資，但與此同時，英國全國各地的酒吧、餐廳、俱樂部、電影院、劇院、健身房、賭博投注站及賓果（Bingo）遊戲廳均關門停業。該報表示，等疫情過去之後，大家都需要再喝一杯了。