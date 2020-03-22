應對新冠危機：德國計畫增加債務1500億歐元

德國斯圖加特一名實驗人員在進行2019新型冠狀病毒疑似病例的樣品測試

德國新冠疫情繼續嚴峻。德國政府計畫採取廣泛的財政援助措施，以應對危機和減緩危機帶來的後果。

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據德國廣播電台報道，德國聯邦財政部長舒爾茨周六在記者會上表示，政府將就新冠危機申請新增1500億歐元的債務。除此之外，大約有1000億歐元的信貸撥款將用於經濟穩定基金，1000億歐元用於德國復興銀行對公司的貸款擔保。另外，還計畫為陷入困境的公司提供4000億歐元的擔保。

除此之外，政府還希望更改《感染保護法》，以便更快更有效地對疫情作出反應。各聯邦州為此必須放棄一些權利。政府希望未來可以叫停人員跨境運輸，並通過手機跟蹤尋找與患者有過接觸的人。政府還打算推出保護房客法律修改草案，在新冠危機期間，即便房客欠租，房東也不許取消租房合同。

有關以上一系列措施，德國政府和聯邦議會下周將進行討論。

根據柏林羅伯特科赫研究所的統計，德國現有16662名新冠病毒患者，一天內增加了2705名患者，死亡人數上升到47人。美國約翰霍普金斯大學則表示，德國有19848名患者，死亡病例為68。雙方數據不同，是因為數據源不同。

巴符州衛生部現請求西南部醫院接收法國新冠病毒患者，前提是醫院裡還有帶呼吸機的空病床。

政府警告人們，出門購物或健身，都應和別人保持1.5米的距離。但公園裡還是有青年人聚會，並舉行派對活動。默克爾總理和各州州長周日將共同商討是否應實行禁足令以及進一步限制社交活動。

巴伐利亞州於3月20日宣布，從3月21日起，實行禁足令。該州民眾離家出門現在必須有恰當理由，比如上班、採購食品、就醫買藥、幫助他人、拜訪生活伴侶等。如果出門運動，只能一個人或者和共同生活的人一起。巴州率先實行禁足令，受到其它州的批評。但各州限制公共生活的措施越來越多。巴符州、萊法州等也宣布進一步限制公共生活，如不允許3人或5人以上（一家人除外）聚集在公共場所。