英相警告英國可能步意大利後塵

《星期日電訊報》引述英國首相約翰遜警告說，如果英國公眾不聽從政府建議留在家中的話，英國的國民保健服務（NHS）就有可能在兩周內和意大利醫療系統一樣，出現醫院難以處理過多病人的危機。

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李文讀英報今天稱，《星期日電訊報》引述英國首相約翰遜警告說，如果英國公眾不聽從政府建議留在家中的話，英國的國民保健服務（NHS）就有可能在兩周內和意大利醫療系統一樣，出現醫院難以處理過多病人的危機。報道還透露，意大利昨天一天的新冠病毒肺炎死亡人數就增加了793人。與此同時，英國昨天的死亡人數也上升至233人，比前一天增加了53人，而新增確診病例則在一天之內猛增了1035例至5018例，增幅達到26%。為此，英國首相約翰遜敦促英國公眾留在家裡，以挽救數以千計人的生命。此外，有關方面也擔心，防護裝備不足的醫護人員也可能會感染到病毒，或者成為病毒攜帶者並傳染他人。

另外，該報還在頭版報道，過去三個星期來，英國公眾在超市搶購囤積了價值10億英鎊的食品。報道稱，雖然英國食品製造商比平時增加了一半的生產量，但不少超市的貨架上仍然空空如也，使不少顧客買不到任何食品，其中受影響最大的是工作時間較長的醫護人員。為此，NHS全國醫務總監鮑維斯，批評那些搶購囤積食品的人，應該為本身的自私自利行為感到羞愧。報道還透露，越來越多的零售集團決定暫時關門停業，其中John Lewis百貨店關閉了所有分店，並調派2000多名員工支援旗下的Waitrose超市。

《星期日郵報》也引述英國首相約翰遜警告說，英國國民保健服務NHS瀕臨難以再處理新增新冠病毒肺炎病人的境地。報道透露，一些醫院已經把手術室臨時改為重症監護病房，並且要向獸醫借用本來供寵物使用的呼吸機。

《星期日泰晤士報》也報道，英國首相約翰遜昨天也要求英國150萬名重病患者留在家裡自我隔離3個月，以免因為感染到新冠病毒而出現生命危險。報道稱，英國各地的家庭醫生將在未來24小時內發信通知這些病人。而這些病人包括癌症和呼吸道疾病患者，以及接受器官移植的病人，其中40%的病人年齡在75歲以上。與此同時，英國國民保健服務NHS也史無前例地向私家醫院臨時聘用了2000名醫護人員及徵用了8000張病床，為接收可能會迅速增加的病人做好準備。報道稱，英國政府官員相信，目前英國感染了新冠病毒的真正人數可能高達15萬人，遠高於至今已確診的5000多人。

《星期日鏡報》報道，今天是英國一年一度的母親節，但英國首相約翰遜則呼籲英國公眾今天遠離母親。他表示，今天大家不見母親，是給予母親的最佳節日禮物，因為可以使她們避免感染到新冠病毒肺炎。

《星期日快報》也引述英國首相約翰遜，敦促英國公眾在今天的母親節期間不要登門探訪母親，而是改為以視頻通話的方式向母親送上節日的祝福。報道還透露，英女王計畫向全國發表視頻演講，以鼓舞國民的士氣。

資深媒體人李文讀英報今天稱，《獨立報》電子版報道，英國出現的搶購囤積食物現象，使英國慈善機構為購買食物有困難人士提供免費食物的“食物銀行（food bank）服務受到嚴重打擊。報道稱，由於食品供應短缺，但同時需求又顯著增加，使這些食物銀行遇到了過去幾十年來前所未見的危機。報道還引述一家慈善機構負責人表示，擔心隨着新冠病毒疫情日益嚴重的，接下來的情況可能會更糟。