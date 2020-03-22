谷歌開設新冠疫情網站，彙總全球新冠病毒信息並提供預防與教育資訊

谷歌公司周六開設了一個關於新型冠狀病毒的網站，其中包含了目前正在全世界蔓延的新冠病毒的權威信息。

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谷歌表示：該網站將在未來幾天陸續推出不同語言與國家的版本。

根據谷歌官方聲明，這個名為google.com/covid19的網站專註於新冠病毒教育、預防和當地資源信息彙總。人們從該網站可以找到關於新冠疫情的即時信息、安全和預防提示、與新冠病毒相關的搜索趨勢。該網站致力於為個人、教育工作者和企業提供的更多相關資源。

這家搜索巨頭周六還表示，在美國人使用Google搜索醫療服務時，該公司將在搜索結果和谷歌地圖中直接顯示關於新型冠狀病毒的可靠信息。

谷歌的計畫在本周早些時候被推遲，當時它表示希望連接到美國疾病控制與預防中心(CDC)開發的一種篩查工具，但這個工具目前還沒有上線，谷歌公司也沒有給出何時上線的明確時間表。

一周前，總統特朗普和副總統彭斯在記者會上宣布，谷歌正在建設一個全國性的新冠測試網站，美國人可以在該網站上填入位置信息，隨後會被指引到最近的新冠病毒測試地點。但谷歌從未證實政府的聲明，周六發布的網站也不包括測試地點指引功能。

谷歌的母公司Alphabet旗下的一家姐妹公司於周一推出了自己的測試網站。它的特點更符合特朗普政府的設想，但該網站不是由谷歌建立或運營的，而且不是全國範圍的測試軟件。