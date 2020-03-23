世界疫情一周翻倍 10億人困鎖蝸居

新冠肺炎病毒向全世界蔓延，至此有150多個國家報告疫情，至少有10億人被要求待在家裡隔離病毒。未來疫情發展悲觀瀰漫。上個星期7天里，全球新冠病例一周翻倍。

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據法新社報道說，隨着各國政府祭出措施對抗新冠肺炎大流行，全球50多個國家及地區強制及非強制性地要求總數超過10億人的民眾待在家中。至少34個國家及地區制定強制性封鎖措施，下令民眾待在家中，在多數情況下，民眾仍可以離家上班、購買必需品及就醫，包括法國、意大利、阿根廷、美國加州、伊拉克及盧安達等地約6億5900萬人受影響。

希臘今早成為最新一個實施強制性鎖國措施的國家，哥倫比亞將在明天實施，新西蘭則將在25日跟進。

該報道說，而包括伊朗、德國及英國等總人口超過2億2800萬的至少4個國家，呼籲國民待在室內，並儘可能限制與他人的接觸。但這些非強制性建議影響有限。英國在人群於周末聚集公園及海灘後，當局警告要實施更強硬的措施。而在伊朗，還有數以百萬計民眾在上周的波斯新年「諾露茲節」（Nowruz）出門慶祝。

另外，總人口1億1700萬人的至少10個國家及地區則實施宵禁，並禁止跨夜旅行，包括布吉納法索、智利、菲律賓首都馬尼拉、塞爾維亞及毛里塔尼亞。沙特阿拉伯則在今晚開始宵禁。

部分國家則是在主要城市採取禁止出入的隔離措施，像哈薩克的阿拉木圖（Almaty）及努爾蘇丹（Nur-Sultan）、阿塞拜疆的巴庫（Baku）等共占約1000 萬人口的城市可以看到類似舉措。

據華爾街日報今天報道，截至周日，全球新冠病毒確診病例數量在一周內增加了一倍多。截至昨天，全球新冠病毒確診病例數量在一周內增加了一倍多，達到近33萬例。

美國總統特朗普加大對紐約、加利福尼亞和華盛頓這三個疫情最嚴重州的聯邦援助力度。