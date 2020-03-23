美國新冠疫情 特朗普考量新政策 10艘軍醫船傳海邊待命照瘋傳

美國總統特朗普周日稱，美國將在15天期限結束時決定，“我們想走哪條路”來遏制新冠病毒的蔓延。特朗普在推特上說，“我們不能讓解決辦法比問題本身更糟糕。” 特朗普下令對美國新冠肺炎疫情熱點部署緊急醫療站。網絡盛傳美國軍隊調集10艘含上前病床的軍醫船大西洋岸待命照片。

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據路透社今天報道說，特朗普稱美國將在當前15天計畫結束時就疫情應對做出決定。

美國總統特朗普周日在推特上稱，美國將在15天期限結束時決定，“我們想走哪條路”來遏制新冠病毒的蔓延。j據特朗普說，“我們不能讓解決辦法比問題本身更糟糕。”

特朗普在3月16日發布旨在減緩病毒蔓延的15天新指引。

據法新社指，特朗普將3州列疫情重災區並下令部署緊急醫療站。

美國總統特朗普星期天說，他已下令對美國武漢肺炎疫情熱點部署緊急醫療站，預計可容納4000張病床。

據特朗普在記者會上表示，他已指示美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA）在紐約州、加州及華盛頓州設立醫療站。

他表示，加州8個醫療站會有2000張病床，紐約州和華盛頓州都有4個醫療站，各有1000張病床。

特朗普說：「我要向美國人民保證，我們每天會盡所能對抗，最終擊敗這個看不見的可怕敵人。」他還說：「我們處於戰爭狀態，我們真的是在抗戰。」

據特朗普表示，他先前應要求同意發布公告，將紐約州列為重大災區。美國武漢肺炎病例絕大多數出現在紐約州。他也說已同意將華盛頓州列為重災區，而加州「很快」也一樣。