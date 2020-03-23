英國人也不願意關家隔離 約翰遜威脅全面封閉

英國昨天再有48人死於新冠病毒，使死亡總人數增加至281人，而累積確診病例也超過了5600人。據資深媒體人李文讀報今天指《每日電訊報》報道，英國首相約翰遜昨晚警告說，如果許多公眾仍然不理會政府的勸告，保持社交距離以防止新冠病毒的傳播，政府將會在24小時後宣布，效仿意大利、西班牙及法國，實施全面封閉措施，包括限制人員的流動並實施宵禁，以及關閉除食品店及藥店之外的所有其它商店等。

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李文讀報今天報道說，英相稱可能頒布全面封閉令。

據《衛報》也報道說，英國首相約翰遜向該國公眾發出最後通牒，必須在未來24小時內停止大規模的聚集，否則將面對政府採取的進一步封閉措施。報道引述約翰遜表示，如果大家在接觸時不保持2米以上社交距離的話，政府就會考慮採取其它措施了。與此同時，英國一些地方政府和機構昨天也宣布，暫時關閉公共空間，以阻止病毒的傳播。

另外，該報還在頭版報道，意大利在上周末再有1400人死於新冠病毒。為此，意大利當局下令禁止所有非必要的人員流動，並且關閉非必要的商店。報道透露，在意大利首都羅馬，警方在街頭截查行人並檢查證件，如果發現有人在沒有合理理由下出行的話，就會向其罰款。此外，除了超市、銀行、藥店及郵局外，所有商店都要關門停業。

《泰晤士報》報道，英國首相約翰遜正面臨內閣閣員和高級顧問的壓力，首先要在首都倫敦實施全面封閉令。該報還引述消息人士稱，約翰遜作出這一決定已是無可避免的了。報道還透露，法國上周曾威脅英國，如果英國首相約翰遜還不關閉酒吧餐廳等公共場所的話，法國將考慮關閉英法邊界。另外，該報還在頭版刊登照片報道，昨天是英國一年一度的母親節，一對孫子透過玻璃與在家自我隔離檢疫的爺爺奶奶進行交流。

英國《都市報》也在頭版刊登照片報道，在倫敦多處地方，昨天仍然有不少公眾不理會政府發出的減少社交接觸的勸告，一起在公園騎自行車、到人頭涌涌的菜市場買菜，以及聚集在海灘邊喝酒等。為此，英國政府向公眾發出警告說，不要把新冠病毒當作兒戲。

據《每日鏡報》也在頭版刊登照片報道，許多英國公眾仍然不理會政府要求大家盡量留在家中以保持社交距離的呼籲，繼續在海灘邊聚集。為此，英國政府警告說，如果公眾不停止這種瘋狂行為的話，將考慮採取全面封閉措施。報道還透露，一名18歲青年死於新冠病毒，成為英國迄今以來最年輕的新冠病毒確診受害者。報道還引述一名前線醫生表示，如果再不向國民保健服務（NHS）屬下公立醫院的英雄醫生們提供幫助的話，他們將成為“任人宰割的羔羊”。

《每日快報》報道，英國政府將調派軍人上門為150萬名年老體弱人士派送食物和藥品，而軍方負責人昨晚也開始籌畫有關行動的細節。報道引述英國首相約翰遜表示，需要採取特別措施來幫助那些年老體弱人士，因為他們需要在家中自我隔離12個星期。

《獨立報》電子版也報道說，政府將派出軍人上門為年老體弱人士派送食物和藥品。報道還透露，意大利新冠病毒確診死亡人數已經超過5000人，西班牙則把正在實施的緊急狀態令有效期延長至今年四月中。

《金融時報》報道，西班牙已經呼籲歐盟成員國財長，制定一個新的“馬歇爾計畫”，以振興受到新冠病毒疫情重創的歐洲經濟。報道透露，在上周末，西班牙的新冠病毒確診死者人數接近700人，西班牙首相桑切斯呼籲，歐洲正在與新冠病毒作戰，因此需要最大規模地調動經濟和物質資源來作出回應。報道還透露，德國總理默克爾已進行自我隔離檢疫，這是因為她的醫生也感染了新冠病毒。此前不久，默克爾剛剛宣布，禁止兩人以上的聚會，以降低傳播病毒的風險。在意大利，當局也下令禁止跑步和騎自行車，該國新冠病毒死亡人數現已增加至5746人。

《每日星報》報道，由於英國政府日前已經下令關閉酒吧，以阻止新冠病毒的蔓延，一些好酒人士在網上建立了虛擬酒吧，可以一邊喝酒、一邊通過網上視頻社交平台一起聊天。報道還透露，英國一周的酒酒類消耗量高達1億品脫（約等於5682萬公升）。