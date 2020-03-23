誰更易感染新冠病毒?

據韓國媒體分析韓國新冠肺炎確診患者的發病模式發現，20多歲的感染者佔整體的29%。據悉，這一比例在世界上是罕見的高。這種現象不僅出現在大邱地區新天地的年輕教徒身上，還出現在全國各地。同時，調查還顯示，新冠肺炎死亡有5%是在沒有基礎疾病的情況下發生的。調查顯示，新冠肺炎感染者多為女性（62%），而死亡者更多為男性（56%）。

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據朝鮮日報今天報道警告說，20多歲的人更易感染新冠病毒。

該報道稱，22日，上述內容由韓國疾病管理本部（疾本）對國內7755名新冠感染者和66名死亡者進行分析後，刊登在疾本計畫發行的公共衛生領域國際學術雜誌——《Osong Public Health and Research Perspectives》上。這是第一次大規模分析韓國人的新冠感染和死亡。繼"新冠事件"發源地中國上月在國際學術刊物上發表分析了7萬多名感染者的論文後，包括流行病學調查資料在內的這篇韓國疾本的論文，有望在新冠全球大流行的情況下，成為全世界了解新冠肺炎真相的重大參考資料。

據論文內容顯示，以大邱新天地教會為中心，不僅是發生集體感染的大邱、慶北地區，全國20多歲的確診患者也很多。同時，還會以確診患者開始出現感染癥狀的發病日期為準，分析了新型冠狀病毒的“流行曲線”。結果表明，新冠病毒感染症的流行首先會發生在年輕人身上，然後經過幾天時間又出現在60歲以上的老年人身上。世界衛生組織總幹事當地時間20日說：“今天，我要告訴年輕人的話是——你們並非天下無敵（invincible）。”

該報道引據高大九老醫院感染內科教授稱：“經確認，年輕人在社交距離等預防感染方面的態度消極，由社會活動較多的年輕人傳播給父母或祖父母的家庭內部二次感染的情況較多。”