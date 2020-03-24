世衛組織警告新冠疫情大流行加速了

世界衛生組織警告，由新冠病毒引起的疫情大流行正在加速，目前確診病例超過30萬例，全世界幾乎每個國家都報告了感染病例。世衛組織指第一例報告新冠肺炎病例到第一個10萬例病例用了67天，但到第二個10萬例僅用了11天，第三個10萬例僅用了四天。

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據路透社報道說，WHO警告疫情大流行正在加速。據世衛組織總幹事譚德塞星期一表示，雖然從第一例報告病例到第一個10萬例病例用了67天，但到第二個10萬例僅用了11天，第三個10萬例僅用了四天。

據譚德塞在一個有300多名記者參加的網上新聞發布會上說，“我們不是無助的旁觀者。我們可以改變這場大流行的軌跡，” 譚德塞呼籲全球各國政府下定決心改變疫情大流行的軌跡，敦促各國同時採取防禦和攻擊措施。

譚德塞說:“要求人們呆在家裡，以及採取其他社交疏離措施，是減緩病毒傳播和爭取時間的重要方式，但它們是防禦性措施。”譚德塞還說，“為了取得勝利，我們需要採取積極和有針對性的策略來攻擊病毒－檢測每一個疑似病例，隔離和治療每一個確診病例，追蹤和隔離每一個密切接觸者。”

譚德塞援引有關世界各地衛生工作者中存在大量感染病例的“令人擔憂的報告”稱，他將敦促20國集團(G20)領導人本周增加防護裝備的生產，避免出口禁令。